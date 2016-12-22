Ученые зафиксировали гравитационные волны при столкновении двух звезд

Волны фиксировались 17 августа на протяжении около 100 секунд. В США заявили, что наблюдение космического катаклизма может изменить представления ученых о том, как устроена Вселенная

Фото: NSF / LIGO / Sonoma State University / A. Simonnet

Ученые​ впервые в истории напрямую зафиксировали гравитационные волны от столкновения двух нейтронных звезд, говорится в сообщении на сайте лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO.

Открытие сделано с помощью LIGO, европейского детектора гравитационных волн Virgo и около 70 обсерваторий на Земле и в космосе.

Нейтронные звезды — самые маленькие и плотные из всех известных науке. Они формируются при вспышках сверхновых и обладают массой, сравнимой или превосходящей массу Солнца, при радиусе 10–20 км. Когда две такие звезды столкнулись 17 августа, они испустили гравитационные волны, которые можно было засечь на протяжении около 100 секунд, говорится в сообщении LIGO. Также спустя две секунды после прохождения гравитационных волн на Земле были зафиксированы гамма-лучи, исходящие с места катаклизма. На протяжении нескольких недель после столкновения ученые фиксировали другие электромагнитные излучения.

Две столкнувшиеся звезды расположены на расстоянии в 130 млн световых лет от Земли.

«Мы впервые наблюдали за астрофизическим катаклизмом одновременно в гравитационных и электромагнитных волнах, наших космических гонцах. Гравитационно-волновая астрономия дает новые возможности постичь свойства нейтронных звезд такими методами, которые невозможны при электромагнитной астрономии», — прокомментировал открытие исполнительный директор лаборатории LIGO Дэвид Рейтце.

Директор Национального научного фонда (США) Франс Кордова заявил, что ученые смогли наблюдать за «редким событием, которое меняет наше понимание того, как работает Вселенная». «[Теперь] мы способны расширить наши возможности по обнаружению новых космических феноменов и узнать новое о физике звезд, находящихся в предсмертных судорогах», — добавил он.

Гравитационные волны, существование которых предсказывал Альберт Эйнштейн, были впервые зафиксированы в LIGO в 2015 году. В 2017 году Райнер Вайс, Барри Бэриш и Кип Торн получили за это Нобелевскую премию по физике.