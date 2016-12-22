На помощь: как быстро должна приезжать скорая

СК и Росздравнадзор проверяют действия врачей скорой помощи после смерти актера Дмитрия Марьянова. Ранее сообщалось, что медики отказались прислать машину скорой за актером. Правила оказания скорой помощи — в обзоре РБК

Правила оказания скорой медицинской помощи регулируются приказом Минздрава №388н. В нем, в частности, перечисляются поводы для вызова скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной форме.

В мае 2017 года Росздравнадзор сообщал, что в подавляющем большинстве случаев норматив выполняется: в 20 минут бригады скорой уложились в 95,9% случаев в целом по стране, а в столице этот показатель достиг 97%.

В январе 2017 года председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев рассказывал, что в регионе норматив для прибытия скорой в отдаленные населенные пункты не превышает 20 минут. «В настоящее время правительством, профильным министерством и областной Думой прилагаются все усилия, чтобы сократить время прибытия экипажа скорой помощи. Мы ставим себе оптимальный показатель — 10 минут на прибытие скорой помощи в городской черте Подмосковья», — заявлял он.