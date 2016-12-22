Прокуроры ответили Поклонской о нарушениях при финансировании «Матильды»

После слов депутата Поклонской о том, что фильм «Матильда» финансировался с использованием «сомнительных схем», генпрокуратура проверила его субсидирование и не нашла нарушений

Наталья Поклонская (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Генпрокуратура не выявила нарушений закона при финансировании Фондом кино картины «Матильда» Алексея Учителя, говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram. Проверку исполнения законодательства при производстве фильма генпрокуратура инициировала в связи с обращениями граждан, в том числе депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Надзорное ведомство проверило фильм и на предмет других нарушений. Выяснилось, что Минкультуры выдало прокатное удостоверение в рамках закона. Кроме того, фильм просмотрели эксперты совета при Минкультуры и СПбГУ, которые не нашли обстоятельств, препятствующих выходу картины в прокат.

Проверку трейлера ленты с участием психологов и лингвистов организовывало МВД России. «В трейлере кинокартины отсутствуют признаки возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность», — отмечается в сообщении генпрокуратуры.

Депутат Поклонская сказала РБК, что ответ генпрокуратуры «старый», «нового еще нет». «Мой крайний запрос был 10 октября», — сказала РБК Поклонская.

Ранее депутат заявила, что фильм Учителя финансировался с помощью «сомнительных схем», в которых могут быть «признаки хищения госсредств». Как заявляла РБК Поклонская, по данным Счетной палаты, «Матильда» стоила 814,265 млн руб., из которых государство выделило 280 млн. Депутат утверждала, что существуют контракты о переводе «миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет фонда (не указываю наименование) в поддержку культуры и искусства конкретно под фильм «Матильда».

Впоследствии депутат сообщила РБК, что она направила в МВД и генпрокуратуру информацию о наличии «приостановленного уголовного дела» по факту «сомнительных схем финансирования фильма «Матильда» офшорными кипрскими компаниями».

Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин, комментируя слова Поклонской, говорил РБК, что депутат «пытается отвлечь внимание от собственной ответственности за случившееся и подменить контекст обсуждения вопросом финансирования картины».