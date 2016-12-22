Крымская компания отвергла связь с обстрелянным у Ливии танкером

Обстрелянный несколькими днями ранее у берегов Ливии танкер Goeast прибыл на Мальту вопреки сообщениям СМИ о потоплении судна

Танкер Goeast, подвергшийся 7 октября 2017 года обстрелу с катера Береговой охраны Ливии, вопреки сообщениям СМИ не принадлежит компании ООО «Ювас-Транс», заявили РБК в приемной компании.

«На момент инцидента Goeast никакого отношения к нам не имел. Мы когда-то сотрудничали, но нам он никогда не принадлежал, поэтому никаких комментариев мы дать не можем», — пояснили в «Ювас-Транс».

7 октября ливийская Береговая охрана сообщила о попытке задержания шедшего под флагом Коморских островов танкера Goeast, который, по ее данным, был обнаружен у берегов Ливии в момент приема с берега контрабандного топлива. Отданному с борта патрульного катера приказу остановиться танкер не подчинился, после чего по нему был открыт огонь из 30-миллиметровой артустановки. На опубликованном Береговой охраной видео можно увидеть, как снаряды пробивают дыры в борту танкера.

СМИ сообщали даже, что обстрелянный танкер был потоплен, однако вскоре после этого Goeast появился у берегов Мальты. В настоящее время, по данным отслеживающих положение судов сервисов, танкер находится на якорной стоянке в мальтийских водах.

Газета Malta Independent сообщила, что танкер Goeast при​надлежит базирующейся в Керчи компании «Ювас-Транс».