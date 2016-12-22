Истребитель Минобороны разбился в Воронежской области

Учебно-боевой Як-130 Минобороны потерпел крушение в Воронежской области. Как уточнили в ведомстве, экипаж истребителя увел самолет от близлежащих построек и катапультировался. Оба пилота живы

Легкий штурмовик Як-130 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Учебно-боевой самолет Як-130 во время выполнения тренировочного полета упал вблизи аэродрома Борисоглебск в Воронежской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, экипаж самолета перед крушением успел увести истребитель от застроенных зданиями районов и успешно катапультировался.

«Оба пилота после приземления сразу вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Для эвакуации пилотов в район аварии направлена поисково-спасательная группа», — добавили в пресс-службе.

По информации осведомленного источника агентства, причиной аварии мог стать отказ систем двигателя истребителя. «По предварительной информации, причиной происшествия мог стать аварийный отказ систем двигателя», — уточнил собеседник. При этом он подчеркнул, что в целом о причинах происшествия можно будет говорить после расследования.

В настоящее время, добавил источник «РИА Новости», возгорание, которое возникла на месте крушения самолета, потушено. Для расследования причины падения самолета с подмосковного аэродрома Чкаловский прибудет комиссия по безопасности полетов вооруженных сил России.