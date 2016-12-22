Адвокат арестованного замглавы ФСИН рассказал о подделках в его коллекции

Коллекцию часов заместителя главы ФСИН Олега Коршунова, арестованного по обвинению в растрате 160 млн руб, нельзя назвать элитной, сказал его адвокат. В ней были даже реплики, то есть подделки, пояснил он.

Олег Коршунов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В коллекции часов арестованного по обвинению в растрате 160 млн руб. заместителя главы ФСИН Олега Коршунова не было «супердорогих» часов, а некоторые экземпляры вообще являются репликами, подделками. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Александр Линников, представляющий интересы Коршунова.

«Информация, согласно которой набор заурядных часов превратился в элитную «коллекцию», является выдумкой», — сказал адвокат. По его словам, наручных часов у Коршунова действительно много, некоторые он приобрел сам, некоторые ему подарили, но среди них нет ценных экземпляров с высокой ценой. А некоторые, уточнил Линников, являются репликами, подделками. «Почитайте часовые форумы, там смеются над фотографией, на которой показаны якобы элитные дорогущие часы», — заверил он.

По словам адвоката, Коршунов действительно был задержан на яхте, но не на своей. «Свой катер он продал летом, а задержан был на яхте своих знакомых, поэтому ни о какой попытке покинуть Россию речи быть не может», — рассказал адвокат. Он подчеркнул, что обнаруженная дома у Коршунова наличность частично является платой за проданный катер. При этом адвокат заметил, что все свои доходы от финансовых сделок О.Коршунов отразил в налоговой декларации, которую суд приобщил в четверг к материалам дела.

Коршунов был арестован на два месяца решением Басманного суда Москвы 14 сентября. Следствие считает, что Коршунов организовал поставку автомобильного топлива и сахара для нужд ФСИН по заведомо завышенным ценам. На суде следователь пояснил, что дело было возбуждено еще 4 июля этого года против начальника одного из отделов управления тылового обеспечения ФСИН Алексея Данилова по статье о халатности. После допросов ряда чиновников 12 сентября по тем же фактам было возбуждено новое дело — на сей раз о двух эпизодах растраты. Обвинение по объединенному делу предъявили Коршунову, добавил представитель СКР. Еще двое подчиненных Коршунова, по версии следствия, были его пособниками.

Коршунов обвинения в свой адрес отрицает.

Летом 2017 года ФСИН провела серию внутренних проверок, в ходе которых были найдены нарушения в работе подразделений, контролируемых замдиректора ФСИН Олегом Коршуновым. Пресс-служба ведомства сообщила, что в августе директор ФСИН России Геннадий Корниенко ходатайствовал об освобождении Коршунова от должности своего заместителя.

Коршунов служит во ФСИН с 2013 года, когда он занял пост начальника финансово-экономического управления службы. В 2014 году указом Путина он был назначен заместителем директора ФСИН, в 2015 году Коршунову был присвоен классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 2-го класса, что соответствует воинскому званию генерал-лейтенанта.



В середине июня 2017 года закончился процесс над бывшим главой ФСИН Александром Реймером. Замоскворецкий суд Москвы лишил его звания генерал-полковника и приговорил к восьми годам лишения свободы. Реймер был признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. На следующий день президент России Владимир Путин в ходе прямой линии упомянул дело Реймера, говоря о необходимости борьбы с коррупцией.



«Он сам преступил закон, и, насколько мне известно, суд вчера вынес решение: реальный срок лишения свободы восемь лет — это серьезное наказание», — сказал тогда президент.

