В полиции сообщили о гибели трех детей при пожаре в лагере в Одессе

По предварительным данным полиции, при пожаре в детском лагере «Виктория» в Одессе погибли трое детей. Местное СМИ сообщает о двух погибших и четырех пострадавших детях

Кадр: видео Артем Кравченко / YouTube

В Одессе произошел пожар в муниципальном детском лагере «Виктория» ​на улице Дача Ковалевского. Лагерь состоял из нескольких деревянных домов. По предварительным данным, погибли три ребенка, сообщил советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк в своем Facebook.

Местное издание «Думская» сообщает, что при разборе завалов были найдены тела двух детей.

Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что возгорание произошло около 23:30. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому поводом для начала эвакуации стал запах дыма. На момент возгорания в лагере были 150 детей, их них 42 — в горящем корпусе. По данным издания, один ребенок получил травму при падении из окна, еще трое отравились продуктами горения.

Видео: Артем Кравченко / YouTube

После подсчета эвакуированных детей начались поиски трех пропавших девочек, сообщало издание.

В разговоре с «Думской» старший помощник начальника дежурной смены майор гражданкой защиты Евгений Кавун уточнил, что когда на месте прибыли пожарные горел трехэтажный деревянный корпус. В гидранте на территории лагеря было недостаточное давление, поэтому спасателям пришлось провести рукав на улицу Вильямса.