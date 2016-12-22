Личные данные модераторов Facebook стали доступны для террористов

Из-за ошибки Facebook в программировании личные данные модераторов соцсети, в том числе работавших с экстремистскими группами, оказались доступны потенциальным боевикам: в течение месяца они попадали в открытый доступ. Некоторые из пострадавших уже подали в суд

Фото: Dado Ruvic / Reuters