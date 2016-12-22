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Личные данные модераторов Facebook стали доступны для террористов
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Личные данные модераторов Facebook стали доступны для террористов
Общество, 19:04
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Личные данные модераторов Facebook стали доступны для террористов
Из-за ошибки Facebook в программировании личные данные модераторов соцсети, в том числе работавших с экстремистскими группами, оказались доступны потенциальным боевикам: в течение месяца они попадали в открытый доступ. Некоторые из пострадавших уже подали в суд
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Facebook открыл личные данные примерно тысячи модераторов социальной сети третьим лицам из-за ошибки в программном обеспечении. Среди тех, кому стала доступна эта информация, есть потенциальные террористы, об этом пишет газета The Guardian.

Модераторы, чьи данные оказались в открытом доступе, занимались поиском и блокировкой страниц и групп Facebook, на которых размещались запрещенные материалы — порнография, призывы к насилию и терроризму. Утечка стала возможной из-за использования модераторами программы, созданной с ошибкой. Когда модератор блокировал тот или иной запрещенный материал, взамен блокированного поста на страницах пользователей высвечивались личные данные этого модератора.

Официальный представитель Facebook информацию подтвердил и принес извинения тем, кто пострадал от ошибки.

«Мы очень заботимся о том, чтобы все сотрудники Facebook были в безопасности. Как только мы узнали об этой проблеме, мы исправили ее и начали тщательное исследование, чтобы как можно больше узнать о произошедшем», — говорится в сообщении компании.

Из тысячи модераторов больше всего пострадали 40 человек, которые работали в контртеррористическом отделе европейского офиса Facebook в Дублине. Как сообщает издание, шесть человек из-за этого подверглись настоящей угрозе безопасности — их данные оказались доступными в группах, пользователи которых считались потенциальными террористами. Минимум одному из пострадавших модераторов пришлось покинуть Ирландию и скрываться за границей, после того как он выяснил, что его страницу в соцсети изучали предполагаемые члены группировки исламских экстремистов из Египта, работающие при поддержке ХАМАС.

Как отмечает издание, модераторы, о которых идет речь, чаще всего являются невысокооплачиваемыми сотрудниками, которые работают в Facebook на аутсорсинге. К моменту обнаружения ошибки в программном обеспечении в ноябре 2016 года этот «глюк» работал примерно месяц, публикуя личные данные сотрудников. Пытаясь урегулировать сложившуюся по вине компании ситуацию, Facebook предложил организовать сотрудникам установку домашней сигнализации и обеспечить их транспортировку из дома на работу и обратно. Несмотря на это, некоторые пострадавшие сотрудники остались недовольными случившимся.

«У меня нет работы, я обеспокоен и сижу на антидепрессантах. Я не могу ходить куда угодно, не оглядываясь назад», — сказал The Guardian один из пострадавших, который подал в суд на Facebook.

Ирландская полиция сейчас пытается обеспечить защиту пострадавшим от утечки сотрудникам Facebook в Дублине, об этом пишет ​Irish Times. Полицейские консультируют тех, кто оказался в первой группе риска, отмечает издание.
Автор: Ася Сотникова
Теги: Facebook , Ирландия , личные данные , утечка данных , Терроризм
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