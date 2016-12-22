Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,90 57,33 EUR Нал. 64,74 64,06 USD Бирж. 57,70 -0,19 EUR Бирж. 64,46 -0,06 USD ЦБ. 57,74 +0,30 EUR ЦБ. 64,46 +0,18 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1828,80 +0,60% РТС 998,94 +0,70% Brent 47,29 +1,07% DJIA 21335,75 -0,18% Nasdaq 6165,50 -0,47% FTSE 7451,70 +0,44%
СК возбудил дело о халатности после проверки ДТП с «пьяным» ребёнком
Лента новостей
Строители завершили сборку судоходной арки Керченского моста 16:31, Общество McDonalds впервые за 40 лет отказался быть спонсором Олимпийских игр 16:31, Бизнес СК возбудил дело о халатности после проверки ДТП с «пьяным» ребёнком 16:28, Общество Минобороны заявило об успешном пуске противоракеты с полигона Сары-Шаган 16:20, Политика «Спартак» включил в список трансферов нападающего сборной России 16:15, Спорт Минвостокразвития откроет видеорубрику о «дальневосточном гектаре» 16:13, Общество  ЦБ будет публиковать прогнозы по ключевой ставке 16:04, Финансы Минобороны опубликовало фото места авиаудара по штабу лидера ИГ 15:55, Политика Социальные технологии: как ускорить экономику с помощью филантропии 15:54, Мнение Прокуратура Киева подтвердила задержание фигуранта по делу Вороненкова 15:44, Политика Президент Бразилии планирует встретиться с Путиным в Москве 20–21 июня 15:42, Политика В Подмосковье 24 человека заявили о доходах свыше 1 млрд руб. в 2016 году 15:38, Общество Госдума приняла во втором чтении законопроект о блокировке «зеркал» 15:34, Общество Обвиняемого в распылении газа 12 июня отправили под домашний арест 15:33, Общество Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС 15:24, Технологии и медиа Трамп назвал «жалким» отсутствие доказательств его связи с Москвой 15:12, Политика Киев напомнил группе Scooter о наказании из-за планов выступить в Крыму 15:11, Политика Число погибших при пожаре в Лондоне увеличилось до 30 человек 15:08, Общество Экс-директор Исаакия заявила о планах после увольнения написать роман 15:06, Общество Кремль заявил о подготовке поручений по итогам «прямой линии» с Путиным 14:50, Политика Мутко перед Кубком конфедераций освоил самоучитель английского 14:16, Спорт  Силуанов назвал снижение ключевой ставки отражением ожиданий по инфляции 14:15, Финансы Возле парламента Великобритании задержали мужчину с ножом 14:12, Общество Иностранные сотовые операторы придут в Россию при помощи Tele2 14:10, Технологии и медиа МИД заявил об отсутствии стопроцентного подтверждения смерти аль-Багдади 14:07, Политика Патриарх Кирилл осудил желающих обновить церковь «рясу носящих» 13:57, Общество Путин посетит стартовый матч Кубка конфедераций по футболу 13:52, Политика Кремль не получал обращений семьи сбитого машиной мальчика в Подмосковье 13:47, Политика
СК возбудил дело о халатности после проверки ДТП с «пьяным» ребёнком
Общество, 16:28
0
СК возбудил дело о халатности после проверки ДТП с «пьяным» ребёнком
СКР принял решение возбудить уголовное дело по статье «халатность» после разговора руководства ведомства с отцом сбитого в Железнодорожном шестилетнего мальчика, в крови которого экспертиза ранее обнаружила алкоголь
Фото: Андрей Махонин / fotoimedia

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего мальчика в городе Железнодорожный, который погиб под колесами автомобиля. Сообщение размещено на сайте ведомства.

Представители Следственного комитета России по Московской области провели встречу с отцом ребенка. После нее следователи приняли решение возбудить уголовное дело по статье халатность (ст. 293 УК РФ). 

23 апреля автомобиль в подмосковном Железнодорожном наехал на мальчика и протащил его более 10 м. По словам родителей ребенка, уголовное дело не возбуждалось около месяца, а часть доказательств, в том числе записи камер видеонаблюдения, были уничтожены. Кроме того, экспертиза крови погибшего мальчика показала в его крови наличие алкоголя — ​ 2,7 промилле. На этом основании дело против женщины, которая была за рулем автомобиля, было закрыто.

В сообщении СКР говорится, что эксперты, которые выдали заключение об алкоголе в крови у ребенка, уже допрашиваются следователями.

Автор: Наталья Демченко
Теги: СКР , уголовное дело , ДТП
Главное
ЦБ снизил ключевую ставку до 9% годовых Финансы
Главное
ЦБ снизил ключевую ставку до 9% годовых Финансы
Минобороны опубликовало фото места авиаудара по штабу лидера ИГ Политика
McDonalds впервые за 40 лет отказался быть спонсором Олимпийских игр Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку