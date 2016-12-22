Росгвардия заявила о нападении на бойца с ножом на акции 12 июня

Во время акции 12 июня в Петербурге бойца ОМОНа ударили ножом в спину, заявил замглавы Росгвардии. Боец не был ранен, так как на нем были средства защиты

Во время акции 12 июня в Санкт-Петербурге (Фото: Anton Vaganov / Reuters)

Замглавы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что на протестной акции в Петербурге 12 июня сотрудник службы получил удар ножом в спину, но не получил ранение благодаря средствам защиты.

По словам Меликова, во время акции в Петербурге «провокации были налицо». Он добавил, что при подобных действиях митингующих в Санкт-Петербурге «боец санкт-петербургского ОМОНа (в подчинении Росгвардии. — РБК) получил удар ножом в спину».

«Только средства защиты позволили ему остаться невредимым», — сказал Меликов, передает «Интерфакс».

Замглавы ведомства также рассказал, что по подозрению в распылении газа из баллончика в лицо московскому омоновцу задержаны три человека. «Я бы назвал его в меньшей степени хулиганом и в большей степени провокатором», — охарактеризовал Меликов подозреваемого в нападении на омоновца. По утверждению замглавы Росгвардии, задержанные пытались спровоцировать бойцов ОМОНа на силовые действия в отношении участников митинга.

Ранее о нападении на бойца ОМОНа с ножом в Росгвардия не сообщала.​ Сейчас омоновец находится под наблюдением врачей, ему была оказана необходимая помощь.

После акции в Петербурге 12 июня по ст. 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти) был задержан 17-летний подросток, которого подозревают в нападении на полицейского. Журналист «Эха Москвы» опубликовал видео, на котором видно, как подозреваемый бежит по стене вокруг Вечного огня на Марсовом поле, прыгает и исчезает из кадра. В следующем кадре мальчик падает в группу полицейских, один из которых валится на землю и сплевывает кровь. После этого подростка задерживают несколько полицейских.

Сам подросток рассказывал, на митинге он «взобрался на возвышение», а затем его «окружил ОМОН». Мальчик сказал, что полицейские побежали за ним и он спрыгнул вниз. «Меня повалили шесть полицейских, и, видимо, один упал, споткнулся, и у него зуб выпал», — говорил подросток.

Всего на акции в Петербурге задержали 500 человек, из них 73 — несовершеннолетние. В отношении большинства из них составили протоколы по ст. 20.2. ч. 5 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), сообщала пресс-служба уполномоченного по правам детей в Петербурге Светланы Агапитовой. На 11 подростков оформлены протоколы и по ст. 19.3 ч. 1 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). 30 задержанных отпустили без протоколов.

В Москве, Санкт-Петербурге и десятках российских городов 12 июня прошли оппозиционные митинги против коррупции. В Москве и Петербурге акции в том месте, где они состоялись, согласованы не были. Организатором акций выступали активисты главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Акции в Москве на Тверской и в Петербурге на Марсовом поле закончились массовыми задержаниями. В Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержали более 850 человек, по данным МВД — 150 задержанных.