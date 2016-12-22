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В Москве нашли древний артефакт возрастом более девяти тысяч лет
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В Москве нашли древний артефакт возрастом более девяти тысяч лет
Общество, 09:51
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В Москве нашли древний артефакт возрастом более девяти тысяч лет
В Москве во время работ в рамках программы «Моя улица» были найдены артефакты каменного века. Археологи обнаружили древний кремниевый резец, которому может быть более семи тысяч лет, и скребок возрастом более девяти тысяч лет

В центре Москвы археологи нашли древний кремниевый резец эпохи неолита (V—III тысячелетия до нашей эры) и фрагмент концевого скребка периода мезолита (VII тысячелетие до нашей эры). Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Скребок был найден на Покровском бульваре. Он был сделан из удлиненной каменной пластинки с заостренным лезвием на конце.

Фрагмент концевого скребка (Фото: mos.ru)

Ширина артефакта составила 1,5 см, а длина — 3 см. Как отмечается в сообщении, древние люди использовали его для работы со шкурами животных. С помощью него они выскребали шкуры с внутренней стороны, чтобы сделать их мягкими и тонкими. После этого они кроили их кремниевыми ножами на части, чтобы сшить одежду.

Как отмечается в сообщении, также древний артефакт был найден на улице Сретенка во время замены коммуникаций около дома 34/1 в рамках программы «Моя улица». Резец представляет собой орудие с заостренным краем. Им древние люди обрабатывали кости, кожу, рога и некоторые породы камней. Ширина найденного артефакта составляет 2,5 см, длина — около 4 см.

Кремниевый резец (Фото: mos.ru)

Как рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, резец был одним из универсальных орудий труда древнего человека. Находка сохранилась полностью, в том числе черешок (рукоятка) с боковыми симметричными углублениями, к которому крепилась рукоятка из кости, рога или дерева. Находка «подтверждает нашу теорию об освоении этих территорий еще в ранние времена», сказал Емельянов.

Возраст артефакта был определен после обработки внешней поверхности резца. Археологи обнаружили, что резец был сделан с помощью техники отжимной ретуши, которую использовали древние люди в эпоху неолита. Отжимная ретушь — это техника обработки каменных орудий, которые заострялись при помощи инструментов, сделанных из кости или камня.

В начале июня сообщалось, что в центре Москвы археологи нашли фундамент белокаменных церквей XVI—XVII веков. Одна из них — церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, датируемая 1514–1519 годами. В траншее около Сретенского монастыря были найдены фундамент церкви Святителя Николая Чудотворца и сводчатый водовод — коллектор, напоминающий подземный ход.

Также во время реализации программы «Моя улица» в парке «Зарядье» были найдены фрагменты двух каменных топоров Бронзового века.Как сообщалось на сайте мэрии Москвы, орудия труда могли принадлежать племени фатьяновцев, которые жили на территории нынешней Центральной России.

Автор: Надежда Карнаухова
Теги: Москва , раскопки , археологическая находка
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