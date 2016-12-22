МВД ответило на сообщения о ранении полицейского в Подмосковье

Вооруженное нападение на сотрудника полиции в Одинцово оказалось учениями.
Ранее «Интерфакс» сообщал, что на улице Акуловская, 21 был тяжело ранен полицейский в результате вооруженного нападения. «Подозреваемые скрылись на автомобиле, объявлен план «Перехват», дальнейшая информация уточняется», — говорил собеседник агентства.
О нападении также сообщало агентство «Москва». «Неизвестные, вооруженные автоматическим оружием, открыли огонь по полицейским. Затем преступники скрылись на автомобиле Toyota», — уточнял источник агентства.
Однако позднее в пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что нападение на полицейского в городе Одинцово Московской области оказалось учениями районного уровня. «Это учение районного уровня», — сказал «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы.