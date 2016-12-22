Организатор баттла Oxxxymiron’a опроверг заявление ТВ-3 о правах на показ

Компания KOTD, которая является одним из организаторов Баттл-лиги, опровергла заявление о том, что телеканал ТВ-3 получил права на показ в России баттла Oxxxymiron и Dizaster

Oxxxymiron (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Как сообщил РБК Трой Дэниелз, представитель канадской баттл-площадки KOTD, которой принадлежат права на трансляцию рэп-баттла российского исполнителя Oxxxymiron и американца Dizaster, соглашение о передаче прав на трансляцию в России подписано не было ни с одной из сторон. «Переговоры шли, но они завершились ничем, а потому никто не получит картинку с баттла», - сказал он.

Дэниелз также прокомментировал заявление телеканала «ТВ-3», который заявил, что потребует от KOTD неустойку в том случае, если картинка не будет предоставлена. «Контракта не было, а потому речи о соблюдении его условий не идет. Так часто бывает в бизнесе, что в последнюю минуту договоренностей достичь не удается», - подчеркнул он.

Утром 15 октября телеканал «ТВ-3» заявил, что переговоры с KOTD шли в течение двух недель и завершились тем, что канадская компания письменно подтвердила решение о продаже прав в ходе деловых переговоров.

В свою очередь Oxxxymiron в своем Twitter опроверг показ баттла. «Не покажут. У них нет и не будет прав на видео KOTD, это вранье, а без прав их засудят», — написал артист, добавив, что не хотел бы, чтобы «ТВ изворачивало это по-своему».

С рэпа по нитке: как зарабатывают мировые хип-хоп-лиги



Как ранее стало известно РБК, переговоры о трансляции баттла вела социальная сеть «ВКонтакте». Однако договориться с организаторами из KOTD ей не удалось.

Oxxxymiron (Мирон Федоров) — представитель российской площадки Versus (ООО «Versus», согласно СПАРК, зарегистрировано в сентябре 2016 года; генеральный директор — Александр Тимарцев).Oxxxymiron и Dizaster должны встретиться в клубе Los Globos в рамках мероприятия WorldDomination VII (WDVII) канадской лиги баттл-рэпа KOTD. По самым скромным подсчетам (продажа 1400 билетов по цене в $50 за штуку и минимум одна рекламная интеграция в ролик ($30 тыс.), баттл может принести организаторам $100 тыс. дохода.