Самолет вернулся во Внуково из-за задымления на борту

Пассажирский лайнер Boeing 737, направлявшийся в Сургут, вернулся во Внуково из-за временного задымления на борту. Такое решение принял командир судна, руководствуясь соображениями безопасности

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Вылетевший из Москвы в Сургут самолет авиакомпании «ЮТэйр» вернулся в аэропорт вылета Внуково. Командир экипажа принял решение развернуть воздушное судно из-за задымления на борту. Об этом РБК рассказала начальник пресс-центра аэропорта Внуково Мария Шаравина.

По данным сайта FlighRadar24, речь идет о Boeing 737-8GU рейса UT295. Самолет вылетел из Внуково в 10:38 и спустя некоторое время развернулся над Чухломой.

Самолет начал посадку после выработки топлива. «Сейчас задымление прекратилось, но, руководствуясь соображениями безопасности,​ самолет все равно вернется во Внуково», — рассказала Шаравина.

Позднее начальник пресс-центра сообщила РБК, что самолет «благополучно приземлился и «помощь никому не потребовалась».