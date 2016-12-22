В здании театра Стаса Намина в Москве произошел пожар

В Москве в здании театра музыки и драмы Стаса Намина в Нескучном саду произошел пожар. По неподтвержденным данным, загорелись костюмы на складе реквизитов

Театр Музыки и Драмы Стаса Намина. Август 2016 года (Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ)

О пожаре, который произошел в здании по адресу ул. Крымский вал дом 9 стр. 33, в ночь на воскресенье, 15 октября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 00:37, сообщает спасательное ведомство. «По предварительной информации происходит пожар складируемых материалов в подвале 3-х этажного здания. Площадь пожара около 400 кв. метров», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что информации о пострадавших не поступало.

Что именно это за здание, в сообщении МЧС не уточняется. По указанному адресу располагается театр музыки и драмы Стаса Намина.

О том, что пожар произошел именно на складе здания театра агентству ТАСС сообщил источник в экстренных службах. «В подвале трехэтажного здания на Крымском валу, 9, строение 33 загорелись театральные костюмы. В здании плотное задымление», — приводит агентство слова своего собеседника.