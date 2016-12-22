Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,95 57,41 EUR Нал. 69,30 68,57 USD Бирж. 57,63 +0,13 EUR Бирж. 69,02 +0,47 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,20 +0,01 ММВБ 2058,09 +0,28% РТС 1125,15 -0,05% Brent 55,65 +0,67% DJIA 22203,48 +0,20% Nasdaq 6429,08 -0,48% FTSE 7208,39 -1,19%
Российские мужчины в четыре раза чаще женщин снимают стресс алкоголем
Лента новостей
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за усиления ветра 16:21, Общество Воронежские бизнесмены могут принять участие в программе помощи инвалидам 16:13, Пресс-релизы Активиста «Открытой России» оправдали по делу о нежелательной организации 16:08, Политика Адвокат Учителя обратился в ФСБ из-за интервью православного активиста 16:07, Общество Российские мужчины в четыре раза чаще женщин снимают стресс алкоголем 16:00, Общество «Ростех» пообещал электронные медкарты всем россиянам в 2018 году 15:54, Технологии и медиа ЦБ сделал цель по инфляции постоянной 15:49, Финансы О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 15:47, Партнерский материал Мэр Лондона осудил теракт в метро 15:47, Политика В Астане окончательно договорились о четырех зонах деэскалации в Сирии 15:34, Политика Кремль назвал дату приезда Путина на международные учения «Запад-2017» 15:17, Политика Поклонская прокомментировала предложение выдвинуться в президенты России 15:14, Политика Порошенко назвал возвращение Ялты целью на 2018 год 15:10, Политика В комитет поддержки Серебренникова во Франции вошли новые лица 15:01, Общество Самый читаемый Telegram-канал «Бывшая» продан за 5,5 млн руб. 14:50, Свое дело В одной лодке: почему ядерная КНДР опасна и для Запада, и для России 14:46, Мнение Министр финансов прокомментировал решение ЦБ о снижении ключевой ставки 14:44, Финансы Агент Овечкина прокомментировал слова Рогозина о «заблудшем» хоккеисте 14:39, Политика Трамп призвал усилить ограничения на въезд в США после взрыва в Лондоне 14:36, Общество Дело «Матильды»: как фильм Учителя стал самым скандальным в России 14:29, Общество Лаврова попросили вмешаться в ситуацию с лишением посольства США парковки 14:28, Политика Полиция назвала взорвавшуюся в метро Лондона бомбу самодельной 14:17, Общество Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна 14:08, Общество Mercedes отзовет более 8 тыс. автомобилей в России 14:05, Бизнес Первый телепроект о российском фармбизнесе стартовал на канале «Дождь» 14:04, Пресс-релизы Планы на выходные: идеи для 16 и 17 сентября 13:55, Стиль Опубликовано видео с места взрыва в метро Лондона 13:52, Общество СК вернул Яшину изъятые при обыске по «болотному делу» деньги 13:50, Политика
Российские мужчины в четыре раза чаще женщин снимают стресс алкоголем
Общество, 16:00
0
Российские мужчины в четыре раза чаще женщин снимают стресс алкоголем
Опрос Левада-центра показал, что каждый десятый россиянин испытывает стресс ежедневно. Для его снятия мужчины чаще пьют алкоголь и занимаются сексом, женщины же предпочитают съесть что-нибудь вкусное и поболтать по телефону
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Каждый третий россиянин хотя бы раз в неделю или чаще переживает стресс, каждый десятый страдает от него ежедневно, следует из отчета Левада-центра. Еще 39% респондентов признались, что ощущают неприятное напряжение по нескольку раз в месяц.

Чтобы снять стресс, россияне чаще всего включают телевизор. В просмотре телепрограмм для успокоения нервов признался 31% респондентов, при этом среди молодежи в возрасте 18–24 лет телевизор в качестве личного психотерапевта востребован существенно меньше (16%), чем среди людей старше 55 лет (36%).

В отчете Левада-центра отмечается, что доля россиян, предпочитающих успокаиваться, сидя у телевизора, с 1998 года практически не изменилась (было 32%, стало 31%), тогда как музыку в тех же целях россияне стали слушать заметно реже (было 30%, стало 20%).

Среди наиболее популярных у россиян способов снятия стресса оказались также общение с друзьями (28%, в 1998 году было 21%), прогулки на свежем воздухе (21%, было 27%).

Проведенный социологами опрос выявил также существенную разницу в методах, которые используют для успокоения нервов мужчины и женщины. В частности, женщины вдвое чаще мужчин «заедают» стресс «вкусненьким» (24 против 12%) и вчетверо чаще снимают его болтовней по телефону (23 против 6%). К «женским» способам снятия стресса, судя по результатам опроса, относятся также прием ванны или душа (23 против 15%), шопинг (12 против 5%), готовка еды (12 против 4%), чтение книг (11 против 5%) и рукоделие (8 против 1%). Наконец, женщины вдвое чаще мужчин принимают для снятия стресса лекарства (9 против 4%).

Мужчины, в свою очередь, предпочитают снимать стресс алкоголем (30 против 7% женщин) и походами в сауну (11 против 6%) или спортзал (10 против 5%). Наконец, мужчины вдвое чаще женщин занимаются для снятия стресса сексом (8 против 4%).

А вот такие способы борьбы со стрессом, как музыка, игры с домашними животными, серфинг в интернете или просмотр телепрограмм, мужчины и женщины в России используют практически с одинаковой частотой.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Левада-центр , стресс
Главное
ЦБ сделал цель по инфляции постоянной Финансы
Материалы по теме
Названы самые стрессовые профессии Общество
Британские ученые разработали антистрессовую комнату Общество
Священник лечил прихожан от стрессов "гроботерапией" Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку