Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна

Стартовавшая почти 20 лет назад миссия завершилась гибелью межпланетной станции. Ученые надеются, что в последние мгновения своей «жизни» Cassini отправил на Землю данные, которые позволят раскрыть секреты атмосферы Сатурна

Фото: NASA

Межпланетный зонд Cassini, стартовавший с Земли в октябре 1997 года и в 2004 году достигший Сатурна, завершил свою миссию, сгорев в атмосфере газового гиганта, сообщает NASA.

«Спасибо, Cassini, и прощай», — заявил на проходящей в NASA церемонии один из ученых, работавших над миссией.

В NASA пояснили, что на Земле будут получать сигналы в последние 83 минуты жизни аппарата, гибель которого должна послужить науке. Ученые рассчитывают, что перед гибелью Cassini успел передать данные, которые позволят ученым лучше понять строение атмосферы Сатурна.

В апреле 2017 года Cassini, находившийся на орбите Сатурна с 2004 года, приступил к финальной части своей исследовательской миссии — пролету между Сатурном и его кольцами, чего ранее не делал ни один аппарат, созданный руками человека. Тогда предполагалось, что, совершив 22 таких пролета, Cassini полностью исчерпает свой запас топлива, после чего будет направлен в плотные слои атмосферы Сатурна.

Зонд Cassini был сконструирован и запущен Лабораторией реактивного движения — научно-исследовательским центром NASA, однако в реализации многолетнего проекта принимают участие также Европейское космическое агентство и Итальянское космическое агентство. Всего семнадцать стран внесли свой вклад в исследовательскую миссию, а в обработке данных, поступающих с Cassini, участвуют более чем 250 ученых по всему миру.