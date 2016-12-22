Опубликовано видео с места взрыва в метро Лондона

Очевидцы опубликовали видео с места взрыва на станции «Парсонс Грин» в лондонском метро, где пострадали 18 человек. На кадрах можно увидеть, как выглядит контейнер, в котором находилось взрывное устройство

В интернете появилось видео с места взрыва на станции «Парсонс Грин» в метро Лондона, где пострадали 18 человек. Видео опубликовал один из очевидцев на своей странице в Twitter.

Видео: MDavisbot / Twitter

Как пояснили в скорой помощи Лондона, ни один из пострадавших не находится в серьезном или угрожающем жизни состоянии.

Полиция Лондона квалифицировала случившееся как теракт. Сейчас полицейские выясняют все детали инцидента и проверяют версию о втором взрывном устройстве, которое также могло быть заложено за несколько станций от «Парсонс Грин», об этом со ссылкой на источники сообщало издание Daily Express и заявляла у себя в Twitter журналист The Daily Telegraph Никки Харли.

Взрыв произошел сегодня утром, около 08:20 по местному времени. По предварительным данным, в заднем вагоне одного из поездов взорвался белый контейнер. Как сообщают очевидцы, взрыв был небольшим, однако несколько человек все-таки пострадали — они получили ожоги.