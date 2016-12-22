Глава ФСИН попросил уволить обвиняемого в растрате заместителя

Директор ФСИН России Геннадий Корниенко ходатайствовал об увольнении своего заместителя Олега Коршунова, обвиняемого в растрате 160 млн руб., еще в августе. Решение об этом было принято после внутренней проверки

Олег Коршунов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России летом 2017 года провела ряд внутренних проверок, в ходе которых были найдены нарушения в работе подразделений, контролируемых замдиректора ФСИН Олегом Коршуновым. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Олег Коршунов в настоящее время проходит в качестве подозреваемого по делу о растрате 160 млн руб. государственных средств.

По итогам проведенных проверок 15 сотрудников центрального аппарата ФСИН были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе двое уволены, говорится в сообщении ведомства. Материалы проверок руководство ФСИН направило в следственные органы.

Кроме того, в августе этого года директор ФСИН России Геннадий Корниенко ходатайствовал об освобождении Коршунова от должности заместителя.

Следствие считает, что Коршунов организовал поставку топлива и сахара для нужд ФСИН по заведомо завышенным ценам. При этом первоначально дело было возбуждено против другого сотрудника ведомства — начальника одного из отделов управления тылового обеспечения ФСИН Алексея Данилова по статье о халатности. Однако после допросов ряда чиновников 12 сентября по тем же фактам было возбуждено новое дело — на сей раз о двух эпизодах растраты. Обвинение по этим двум объединенным делам и было предъявлено Коршунову.

Басманный суд Москвы отправил Коршунова под стражу 14 сентября сроком на два месяца.

Сам Коршунов признать себя виновным отказался. По его словам, сделать то, в чем его обвиняют, просто невозможно, так как до того, как контракты на поставку продуктов или других товаров во ФСИН попадают к нему на подпись, они проходят целый ряд согласований — в финансовом управлении, правовом управлении и управлении собственной безопасности. После этого они поступают на электронный аукцион, где за его проведением следит ФАС.

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