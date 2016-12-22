Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,91 57,36 EUR Нал. 69,10 68,45 USD Бирж. 57,51 +0,01 EUR Бирж. 68,72 +0,18 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2043,56 -0,42% РТС 1119,37 -0,56% Brent 55,51 +0,42% DJIA 22203,48 +0,20% Nasdaq 6429,08 -0,48% FTSE 7215,96 -1,09%
Ученые назвали место падения пролетевшего над Петербургом болида
Лента новостей
Сливочное масло «Вкуснотеево» победило на выставке World Food Moscow 2017 13:18, Пресс-релизы Порошенко назвал себя «президентом мира» 13:12, Политика Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы 13:06, Общество Москва решила стать мировым лидером по числу трамваев 13:03, Общество Глава ФСИН попросил уволить обвиняемого в растрате заместителя 12:58, Общество Как быстро влиться в рабочий коллектив 12:48, Партнерский материал Скончался торгпред России в Нидерландах 12:46, Общество От Березовского до Эрдогана: кто и за что извинялся перед Путиным 12:40, Политика В США самолет American Eagle Airlines столкнулся с буксиром в аэропорту 12:39, Общество Шанцев стал кандидатом на отставку в рамках ротации губернаторов 12:37, Политика Полиция сочла взрыв в лондонском метро терактом 12:35, Общество В ДНР назвали «очень важной» гумпомощь со стороны России 12:34, Экономика Мужчина с ножом напал на военнослужащего в парижском метро 12:21, Общество В Нижнем Новгороде погрузочный кран упал на дорогу 12:17, Общество Посольство России в Лондоне прокомментировало взрыв в метро 12:04, Общество Ученые назвали место падения пролетевшего над Петербургом болида 11:59, Общество В Британии умер самый старый кот в мире 11:59, Общество Володин предложил сократить заседания Госдумы по пятницам 11:57, Общество В ЛНР не посчитали трагедией отказ от «гуманитарной поддержки» Донбасса 11:49, Политика Самые яркие девушки мотор-шоу во Франкфурте 11:47, Авто  Порошенко предложил создать «группу друзей деоккупации Крыма» 11:44, Политика Гарвард отозвал приглашение информатору WikiLeaks Челси Мэннинг 11:43, Политика В ЕС предложили отстранить «Газпром» от управления «Северным потоком» 11:32, Бизнес Не угасание, а перезагрузка: 5 проектов для тех, кому за пятьдесят 11:30, Партнерский материал Сколько стоит визитница принцессы Дианы 11:28, Стиль Взрыв на станции Parsons Green в метро Лондона. Фоторепортаж 11:27, Фотогалерея 
Ученые назвали место падения пролетевшего над Петербургом болида
Общество, 11:59
0
Ученые назвали место падения пролетевшего над Петербургом болида
По расчетам российских и финских ученых, «питерский» болид мог рухнуть в озеро Селигер или рядом с ним
Фото: Steven Watt / Reuters

Болид, пролетевший в ночь на 12 сентября над Санкт-Петербургом и рядом других городов России, мог закончить свой путь в районе озера Селигер в Тверской области, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

Рассчитать примерную траекторию «питерского болида» российским ученым и их финским коллегам удалось благодаря множеству опубликованных в социальных сетях видеозаписей его полета и данным финской болидной сети.

По словам профессора УрФУ Виктора Гроховского, изначально болид был примерно метрового диаметра и весил около одной тонны, однако еще в воздухе он развалился на множество фрагментов, так что до Земли долетели только небольшие осколки.

«Финские коллеги заняты вычислением вариантов рассеивания, поэтому точное место падения еще не установлено. Предварительно, это район озера Селигер. Нам еще предстоит построить траекторию полета», — рассказал Гроховский.

Небесное тело, которое пролетело над западной частью России, могло упасть в 100 километрах от того места, где его наблюдали, сказал РБК заведующий Звенигородской обсерваторией Института астрономии РАН Сергей Барабанов. По его словам, невозможно установить, из чего состояло небесное тело и откуда оно прилетело, пока его не найдут.

«Через всю территорию страны он пролететь не может, если его наблюдали в западной части. Сгорел он в атмосфере или приземлился на землю, зависит от состава небесного тела и свойств атмосферы, на какой высоте он летел», — добавил ученый.

В 2013 году обломки другого крупного болида, взорвавшегося в небе над Челябинском, рухнули в озеро Чебаркуль. В результате взрыва болида, который, по расчетам ученых, весил порядка 10 тыс. т, пострадало свыше 1,5 тыс. человек, несколько десятков были доставлены в больницы.

Авторы: Евгений Калюков, Любовь Алтухова.
Теги: болид , метеорит
Главное
Кремль заявил о «перераспределении» в гуманитарной поддержке Донбасса Политика
Материалы по теме
Пролетевший над Аргентиной болид вызвал панику в шести провинциях Общество
Астрономы потеряли из виду опасный болид Общество
В РАН рассказали о размерах взорвашегося в Хакасии метеорита Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку