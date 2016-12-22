Якунин рассказал о своем маленьком шубохранилище

Бывший глава РЖД Владимир Якунин в интервью Би-би-си рассказал о «шубохранилище» в своем поместье, дорогом доме своего сына в Лондоне и его британском паспорте

Владимир Якунин (Фото: Ivan Sekretarev / AP)

В интервью ведущему программы Hard Talk Стивену Сакуру на телеканале Би-би-си Якунин ответил на вопрос про свой дом под Москвой, где, по словам Алексея Навального, находилась специальная комната для хранения шуб (оппозиционер назвал ее шубохранилищем).

Экс-глава РЖД в ответ назвал все это анекдотом и выдумкой. «Если вы будете в Москве, я покажу это маленькое помещение, где хранятся меха. Там нет ничего особенного. Может, какие-то шубы из Сибири и так далее», — заявил Якунин.

Сакур также спросил у экс-главы РЖД про его «очень дорогой дом» в Лондоне. Между ними завязалась дискуссия. Ведущий Би-би-си указывал, что дом за £5 млн — действительно дорогое здание. В свою очередь Якунин указывал, что для покупки дома его сыну пришлось брать кредиты. «Это что, сильно отличается от того, как здесь живут другие люди?» — спросил экс-глава РЖД, на что Сакур ответил, что все же отличается.

Далее ведущий спросил, почему сын экс-главы РЖД получил британский паспорт, хотя в России все время говорят о том, что Запад постоянно хочет ей навредить. Сакур предположил, что именно это могло привести к отставке Якунина из госкомпании. Последний ответил, что во власти давно знали, что его сын живет в Лондоне, а паспорт он получил из-за особенностей британского законодательства. «Я в должном порядке проинформировал об этом», — сказал Якунин.

«Не все россияне считают, что плохой-плохой Запад хочет навредить России», — сказал экс-глава РЖД. «Но разве не такой сигнал они получают из Кремля?» — удивился Сакур. «Нет», — ответил Якунин.

Затронута была в разговоре и российская оппозиция. Сакур спросил Якунина, защищает ли он Россию, где Алексей Навальный постоянно находится под давлением и может быть не допущен к президентским выборам 2018 года, а также о Гарри Каспарове, который говорит, что не может вернуться в страну, поскольку считает, что это небезопасно.

Якунин в ответ сказал, что ему неизвестны личные ощущения Каспарова, однако Навальный, по его словам, является свободным человеком, который может общаться в том числе и с Сакуром. При этом бывший глава РЖД указал, что «ни один режим не любит своих оппонентов».

Якунин возглавлял РЖД с 2005 по 2015 год.



Об особняке сына Якунина Андрея в марте 2016 года сообщила британская Sunday Times. Она указывала, что дом стоимостью £10 млн был зарегистрирован на офшорную компанию Diamondrock.

В 2014 году Владимир Якунин рассказал, что его сын уехал из Санкт-Петербурга в Лондон «в не самые благостные времена». «Когда он пришел и сказал, что такое решение принял, ему нужно это по работе, по его инвестиционной деятельности, никакой радости я по этому поводу не испытал», — говорил Якунин.