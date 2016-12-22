СК изучит дело о сбитом в Подмосковье «сильно пьяном» детсадовце

СК разберется с делом о гибели в Подмосковье дошкольника, в крови которого экспертиза обнаружила 2,7 промилле алкоголя. Родители утверждают, что часть улик была уничтожена в ходе расследования

Фото: Игорь Катаев / РИА Новости

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что СК по Московской области инициировал вопрос о передаче в собственное производство дела о гибели шестилетнего ребенка. По предварительным данным, 23 апреля автомобиль в Железнодорожном наехал на мальчика и протащил его более 10 м. Уголовное дело после этого, по словам родителей погибшего, не возбуждалось около месяца, часть доказательств была уничтожена, на свидетелей оказывали давление, а в крови ребенка обнаружили 2,7 промилле алкоголя (такая доза характерна для взрослого мужчины, выпившего бутылку водки).

«Комсомольская правда» указывает, что автомобилем управляла 31-летняя жительница Железнодорожного, работающая в салоне сотовой связи. Отец погибшего утверждает, что она заявляла, что мальчик сам выбежал на дорогу перед ее машиной, а потом прислала его родителям чек на 50 тыс. руб. Он также сказал, что среди исчезнувших из дела улик были записи камер видеонаблюдения, а следователь Балашихинского МУ МВД изначально утверждал, что речь идет лишь об административном деле.

Машина сбила ребенка, когда он бежал по пешеходной дорожке возле дома 39 в микрорайоне Павлино, рассказала РБК соседка семьи и очевидец происшествия Кристина Гапоненко, которая, по ее словам, видела случившееся в окно. «Машина выезжала из тупика и начала набирать скорость. В этот момент Лёша двигался по пешеходной дорожке, тогда машина его и сбила», — заявила Гапоненко. «Мы познакомились лично (с родителями мальчика. — РБК) только после ДТП, до этого гуляли на одной площадке: моя племянница с Лешей ходили в один детсад. Никогда не замечала родителей в каком-то неадекватном состоянии, приличные. Оба — военные, ни разу не видела, чтобы они хотя бы немного алкоголя употребляли», — сказала Гапоненко.

В пресс-службе ГУ МВД Московской области сообщили РБК, что в крови ребенка действительно был обнаружен этиловый спирт в концентрации, которая соответствует сильной степени опьянения. «Было установлено, что в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта. Следственными органами подготавливаются необходимые процессуальные документы для проведения эксгумации тела и проведения дополнительной судебно-медицинской и биологической экспертиз», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сейчас водителю предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Генеральная прокуратура рассмотрит обращение родителей погибшего в ДТП в подмосковном городе Железнодорожный шестилетнего мальчика, cообщил РБК представитель ведомства Александр Куренной. «Действительно, обращение поступило к нам от родителей погибшего ребенка. Прокуратура Московской области по поручению Генеральной прокуратуры истребует все материалы этого дела для того, чтобы их подробнейшим образом изучить», — отметил Куренной.

Проверку обстоятельств гибели ребенка проведет и Уполномоченный по правам человека в Московской области. Об этом РБК сообщила областной омбудсмен Екатерина Семёнова: «Мы займемся этим вопросом. Нужно выяснить все обстоятельства: что за родители, условия жизни...»