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Директора Исаакия сменили спустя две недели после назначения
Общество, 18:18
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Директора Исаакия сменили спустя две недели после назначения
Новым директором государственного музея «Исаакиевский собор» стал Юрий Мудров. Он сменит на этом посту Ираду Вовненко, которая полмесяца исполняла обязанности главы учреждения
Юрий Мудров (Фото: Николай Титов / PhotoXpress)

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре Санкт-Петербурга, директором «Исаакиевского собора» стал искусствовед Юрий Мудров. Уже сегодня он должен приступить к работе.

На этом посту Мудров сменил Ираду Вовненко, которая стала исполняющим обязанности директора музея 31 мая.

Уроженец Пскова Мудров в разные годы руководил музеями в Павловске, Ломоносове. Также он возглавлял Санкт-Петербургский фонд культуры. Мудров — автор нескольких десятков книг и публикаций по культуре, искусству и религии.

О реакции Вовненко на увольнение пока неизвестно. Днем 15 июня она комментировала заявление в ходе прямой линии президента России Владимира Путина, который напомнил, что Исаакиевский собор изначально был построен как церковь, а в советские времена там был музей атеизма. Путин при этом заверил, что будет найдено решение, которое позволит использовать Исаакиевский собор как культовое учреждение и как музей, поскольку он привлекает огромное число туристов.

Расследование РБК: как Исаакиевский собор передавали РПЦ
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Вовненко в этой связи выразила уверенность, что выселения музея из собора после ответа Путина на вопрос о судьбе музея не произойдет.

Само назначение Вовненко две недели назад вызвало дискуссию. В частности указывалось, что она до работы в музее была известна в том числе как автор любовных романов «Любовь и счастье добавлять по вкусу» и «Влечение». Помимо этого источник издания «Фонтанка» указывал, что назначением Вовненко был недоволен губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который считал, что руководить Исаакиевским собором может только мужчина.

Тогда же источник, близкий к Минкультуры, рассказал РБК, что на этапе, когда было принято решение назначить Вовненко и.о. директора, но еще до официального назначения, на уровне городской администрации и церкви возникло напряжение в связи с появлением в интернете отрывков из произведений Вовненко. Несмотря на то что Исаакий еще не передан РПЦ, городские власти ориентируются на ее мнение в том, что касается храма и музея, уточнил другой близкий к Минкультуры источник РБК.

Тем не менее, информацию об отставке Вовненко в городской администрации ранее опровергали. Сам Полтавченко спустя три дня после назначения и.о. директора заявил: «Ирада Вовненко была назначена 31 мая, и нет необходимости менять ее через два дня. Как работала, так и будет пока работать».

В январе стало известно о том, что Исаакиевский собор на 49 лет будет передан властями Санкт-Петербурга Русской православной церкви (РПЦ). Близкие к Минкультуры и РПЦ источники РБК позже сообщали, что передача Исаакиевского собора в пользование церкви может состояться в день именин российского императора Петра I — 12 июля.

Автор: Артем Филипенок
Теги: РПЦ , Исаакиевский собор , Ирада Вовненко
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