Путин назвал нелепой силовую операцию в «Гоголь- центре»

Приходить в бухгалтерию театра с силовой поддержкой — это неумно, заявил Путин. Так он после окончания прямой линии ответил на вопрос о ситуации вокруг «Гоголь-центра» и его художественного руководителя Кирилла Серебренникова

У театра «Гоголь-центр» во время обыска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Отвечая на вопросы журналистов, президент подверг критике силовую поддержку при изъятии документов в «Гоголь-центре». «Ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой. Это просто нелепо», — сказал Путин.

В то же время президент отметил, что в привлечении бойцов силовых подразделений не было ничего такого, что относилось бы именно к «Гоголь-центру» или его худруку Кириллу Серебренникову.

«Это не в отношении конкретного театра или Серебренникова было сделано. У нас силовая поддержка применяется сплошь и рядом, даже там, где совершенно этого не нужно делать. И здесь тоже было бессмысленно», — пояснил Путин.

Глава государства подчеркнул, что вопрос о финансовых нарушениях в деле «Гоголь-центра» может решить только суд. Путин при этом отметил, что никаких ограничений творчества Серебренникова не было.

«Просто ему давали государственные деньги. Но если уж кому-то дают государственные деньги, то государство должно исходить из того, что они тратятся правильно, в соответствии с законом. Возникли опасения, что есть финансовые нарушения. Всё, больше здесь ничего нет», — сказал Путин.

Путин уже не в первый раз прокомментировал ситуацию вокруг «Гоголь-центра» в конце мая. Тогда президента об обысках у художественного руководителя театра спросил Евгений Миронов после церемонии вручения ему ордена «За заслуги перед Отечеством». Актер спросил, зачем нужно было это делать перед визитом президента во Францию.

Как сообщила газета «Коммерсантъ», Путин ответил Миронову фразой «Да дураки».