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Сенаторы предложили разрешить больницам Крыма работать без лицензии
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Сенаторы предложили разрешить больницам Крыма работать без лицензии
Общество, 18:36
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Сенаторы предложили разрешить больницам Крыма работать без лицензии
Крымским больницам предложили продолжить работу без лицензий до 2020 года. Как отмечают члены Совета Федерации, инициатива связана с тем, что медучреждения не могут подтвердить права собственности на здания, в которых они работают
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Члены Совета Федерации внесли в Государственную думу проект закона, который должен продлить право медицинских учреждений Крыма работать без лицензий еще на два года, до 2020 года. Сейчас закон позволяет больницам полуострова и другим предприятиям, которым требуется специальная лицензия, работать в таком режиме до 1 января 2018 года.

Пока медучреждения в Крыму не могут выполнить требования российского законодательства, указывают авторы законопроекта, среди которых председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский и его заместители Людмила Козлова и Александр Варфоломеев, со ссылкой на данные Росздравнадзора. В пояснительной записке они отмечают, что особые проблемы связаны с документами, которые подтверждают право собственности больницы на здания и оборудование. Рязанский в разговоре с РБК подчеркнул, что большинство больниц не успели заменить украинские документы о праве собственности на здания и оборудование на российские образцы.

«Если сейчас заставить все больницы Крыма получить лицензии или закрыться, в регионе останется одна-две больницы. Такого мы допустить, конечно, не можем», — заметил сенатор. Он уточнил, что проблема еще и в общем состоянии больни — квалификации врачей, лабораторного и операционного оборудования и т.д. В настоящий момент в Крыму работает 72 медицинских учреждения, включая поликлиники, больницы и медцентры.

Если предложения сенаторов вступят в силу, больницы Крыма проработают без российских лицензий в общей сложности почти пять лет, заметил член комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. «Крым уже порядочный срок находится в составе России, и переходному периоду пора закончиться. Полуостров достался нам от Украины, а не от Африки. Если у крымских больниц есть проблемы с документами, подготовкой кадров и оборудованием, их надо помочь решить Минздраву и правительству», — подчеркнул он.

Если депутаты примут законопроект, окончательно судьбу крымских больниц должно будет решить правительство. Именно оно своим подзаконным актом устанавливает точный срок, в который должны уложиться медучреждения полуострова. Согласно текущей редакции документа, больницы должны успеть получить лицензию до 1 октября 2017 года. Совет Федерации просит правительство продлить этот срок до 1 января 2020 года, говорится в законопроекте.

РБК ожидает ответа от Министерства здравоохранения, готово ли оно позволить медучреждениям Крыма работать без лицензий еще два года. В Росздравнадзоре, которое занимается проверкой отрасли на соответствие медицинским лицензиям, отказались комментировать инициативу сенаторов.

Автор: Полина Звездина
Теги: Госдума , Совет Федерации , Крым , больницы
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