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Власти Ставрополья выплатили компенсацию пожаловавшейся Путину жительнице
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Власти Ставрополья выплатили компенсацию пожаловавшейся Путину жительнице
Общество, 15:28
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Власти Ставрополья выплатили компенсацию пожаловавшейся Путину жительнице
После обращения жительницы Ставрополья к Владимиру Путину власти региона отрапортовали, что выплатили ей полагающуюся компенсацию. Сама она сообщила РБК, что мужчина в светлой рубашке приехал к дому и крикнул, что деньги на счету

В Министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края РБК сообщили, что все положенные выплаты жительнице села Краснокумское Валентине Саковской-Некрасовой были перечислены на ее счет. В четверг в ходе прямой линии с российским президентом женщина пожаловалась президенту Владимиру Путину, что пострадавшие от паводков жители села так и не получили положенных компенсаций.

«Списки пострадавших к нам подает МЧС и районная администрация, и эти списки до сих пор поступают практически каждый день. И сразу же мы начинаем выплаты. Это огромная работа, и где-то случаются сбои. Кстати, на момент, когда был задан вопрос [Путину], деньги уже поступили», — сообщила РБК сотрудница краевого министерства.

Сама Саковская-Некрасова рассказала РБК, что после ее заявления в ходе прямой линии к дому «подъехал какой-то мужчина в светлой рубашке и крикнул: «Деньги на счету, проверьте баланс!» «Я еще не проверяла, так как у меня сберегательная книжка. Но еще утром я проверяла в Сбербанке — денег не было. Сейчас подъехала наша администрация. Надеюсь, что и остальным будет поддержка, я же просила за все село», — сказала она.

В администрации села Краснокумское РБК подтвердили, что «своевременно приняли» от Саковской-Некрасовой заявление на выплату по 10 тыс. руб. на каждого члена семьи. «Руководитель [администрации села] выехал на место», — сообщила РБК сотрудница администрации Елена Тимошенко.

Депутат Ставропольской краевой думы Артур Насонов заявил РБК, что задержки с выплатой компенсаций пострадавшим ставропольцам объясняются процедурными моментами. «Это же целая процедура. Она требует времени. Деньги выделяются федерацией, и их нельзя просто сразу взять и раздать. Деньги точно не разворованы», — подчеркнул он.

После обращения Саковской-Некрасовой Владимир Путин потребовал у губернатора Ставропольского края ответить, куда были направлены деньги для выплат пострадавшим от паводка жителям. «Федерация свои деньги для поддержки пострадавших семей перечислила в Ставропольский край. Я хочу задать вопросы своему двойному тезке, губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу [Владимирову]: где деньги?» — спросил он. Президент также попросил Генпрокуратуру заняться этим вопросом.

В мае 2017 года в Ставропольском крае при паводке пострадали 28 населенных пунктов, всего было подтоплено около 50 га. Из-за наводнения временно было прервано движение по федеральной трассе «Кавказ».

Авторы: Мария Истомина, Сергей Витько, Дмитрий Окрест
Теги: Владимир Путин , выплаты , наводнение , Ставрополье
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