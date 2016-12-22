Путин призвал вести споры о фильме «Матильда» в «рамках приличий»

Владимир Путин не будет вмешиваться в спор депутата Госдумы Натальи Поклонской и режиссера Алексея Учителя из-за фильма. Президент добавил, что уважает режиссера как «патриотически настроенного» человека

Актер массовых сцен на съемках фильма Алексея Учителя «Матильда» (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Владимир Путин заявил, что не хотел бы вмешиваться в спор депутата Натальи Поклонской и режиссера Алексея Учителя по поводу фильма о царе Николае II «Матильда». Об этом глава государства рассказал во время традиционной «Прямой линии с Владимиром Путиным».



«Страна большая, сложная. Много людей с разными взглядами, оценками. Не хотелось бы вступать в спор режиссера с депутатом Поклонской. У нее есть позиция, она пытается ее защищать. Но никаких запретов по этому поводу, насколько я знаю, не было принято», — сказал президент. Так он ответил на вопрос актера Сергея Безрукова о дальнейшей судьбе фильма.

Путин также отметил, что лично знаком с режиссером уважает его. «Уважаю его как человека, настроенного патриотически, насколько я понял его позицию, и как человека, который делает талантливые вещи», — добавил президент.Слово также взял Алексей Учитель, пояснив, что абсурд в том, что Поклонская имеет позицию по фильму, которого не видела. «Точку зрения можно иметь, когда что-то увидишь», — сказал Учитель. Он пояснил, что на днях предложил Поклонской посмотреть его фильм, но она отказалась. «Поэтому абсурдно говорить о каких-то сформированных «позициях». Она тратит лишние госденьги на дополнительные проверки того, что уже несколько раз по ее же поручению проверяли. Мне кажется, подстрекательства к этому не должно быть», — заключил режиссер.

По словам Учителя, Наталья Поклонская отказалась смотреть фильм «Матильда». Режиссер предложил посмотреть ей картину лично, но на это она, со слов Учителя, заявила: «Никогда и ни в коем случае, мне все эксперты расскажут».



До этого Поклонская направила Учителю личное письмо с просьбой предоставить материалы фильма для ее изучения. Депутат также требовала от Генпрокуратуры проверить фильм, так как считала, что это «антиисторическая подделка», которая «дискредитирует одного из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семью». Также по запросу Поклонской полиция Санкт-Петербурга начала проверку кинокомпании Учителя «Рок» (Rock Films), которая снимала фильм «Матильда» — компания проверяли на соответствие налоговому законодательству.



В фильме «Матильда» речь идет о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В российский и зарубежный прокат картина «Матильда» должна выйти 26 октября.