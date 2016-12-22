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Умер Алексей Баталов
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Умер Алексей Баталов
Общество, 09:24
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Умер Алексей Баталов
Умер известный актер, режиссер театра и кино Алексей Баталов. Одна из самых известный ролей Баталова — Гоша в фильме «Москва слезам не верит». По словам друга семьи, он умер под утро 15 июня, во сне
Алексей Баталов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Народный артист СССР, известный актер и режиссер Алексей Баталов скончался утром 15 июня на 89-м году жизни. Об этом РБК сообщил друг семьи Баталова Владимир Иванов.

По его словам, Баталов умер «сегодня под утро, во сне». «Я был там», — сказал Иванов.

Он также отметил, что семья актера «просила подробности не разглашать». Вопрос о дате и месте похорон не решен, уточнил собеседник РБК.

Семья народного артиста СССР Алексея Баталова также подтвердила, что актер скончался в ночь на четверг. «Да, мы подтверждаем, Алексей Владимирович скончался сегодня ночью», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на семью актера.

По словам брата Баталова Михаила Ардова, точное место похорон пока неизвестно. «Но сам он хотел быть похоронен на Преображенском кладбище, где похоронены наши родители», — пояснил брат актера РБК. Он также рассказал, что в последние дни Баталов себя очень плохо чувствовал, несмотря на то что за ним хорошо ухаживали.

Ранее о смерти актера и режиссера сообщила «Комсомольская правда». По данным издания, Баталов не покидал больницу в течение пяти месяцев, с тех пор как перенес операцию на ноге после перелома шейки бедра.

Алексей Владимирович Баталов родился 28 ноября 1928 года во Владимире. В 1950 году в Москве окончил Школу-студию МХАТ имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького. После этого играл в Театре Советской армии, на сцене Московского художественного театра. С конца 60-х годов — актер и режиссер киностудии «Ленфильм».

С 1975 года преподавал актерское мастерство во ВГИКе. С 2007 по 2013 год был президентом Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Алексей Баталов снялся более чем в 60 фильмах: «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Летят журавли», «Три толстяка», «9 дней одного года», «Дело Румянцева», «Дама с собачкой» и других. Одна из самых его известных ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», за которую он получил Государственную премию Российской Федерации.

Авторы: Наталья Демченко, Сергей Витько, Егор Губернаторов
Теги: Алексей Баталов
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