Бастрыкин назвал условие для отмены моратория на смертную казнь

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин вновь заявил о допустимости отмены моратория на смертную казнь. Однако он уточнил, что это возможно лишь по итогам референдума

Александр Бастрыкин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Выступая с лекцией перед студентами Московского государственного юридического университета, Бастрыкин высказал мнение о том, что мораторий на смертную казнь допустимо отменить лишь по итогам референдума, сообщила руководитель отдела по взаимодействию со СМИ СК России Светлана Петренко.

Глава Следственного комитета заявил, что лично он считает правильным действовать гуманными средствами, а не устрашать людей. В случае же возвращения смертной казни в российское законодательство применять ее следует только в исключительных случаях в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность.

Это уже не первый раз, когда Бастрыкин поднимает вопрос отмены моратория на смертную казнь. В мае 2014 года на встрече с депутатами Государственной думы глава СК России предложил оставить в Уголовном кодексе «гипотетическую возможность» применения высшей меры.

Предложение Бастрыкина вызвало тогда недоумение у представителя президента в Конституционном суде Михаила Барщевского. Он отметил, что смертная казнь есть в уголовном кодексе, а ее применение ограничено решением Конституционного суда.

В России смертная казнь не применяется де-факто с 1996 года, когда Россия вступила в Совет Европы. В 1997 году был введен мораторий на применение смертной казни. В этом же году Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Госдума пока так и не ратифицировала его. В 2009г году​ Конституционный суд по истечении моратория своим постановлением продлил его.