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В Госдуму внесли проект амнистии в честь столетия Октябрьской революции
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В Госдуму внесли проект амнистии в честь столетия Октябрьской революции
Общество, 16:34
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В Госдуму внесли проект амнистии в честь столетия Октябрьской революции
Группа депутатов ЛДПР предлагает амнистировать ряд категорий лиц, осужденных за совершение преступлений, не относящихся к числу тяжких и особо тяжких. Под амнистию могут попасть и осужденные по «болотному делу»
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Госдуме предложили провести амнистию в честь столетия Октябрьской революции 1917 года. Проект соответствующего постановления уже внесен в парламент, следует из базы документов Госдумы.

«Мы специально подготовили проект амнистии к Октябрьской революции, потому что не будь этого события, может быть и в тюрьмах находилось бы меньше людей», — сказал РБК один из авторов предложения, депутат Госдумы Сергей Иванов. 

Круг лиц, к которым может быть применена амнистия, авторы документа предлагают ограничить осужденными за преступления, не относящиеся к числу тяжких и особо тяжких. По словам Сергея Иванова, под амнистию могут попасть и осужденные по «болотному делу». Однако рассчитывать на амнистию смогут только представители некоторых наиболее уязвимых категорий — несовершеннолетних, женщин в возрасте старше 55 лет, беременных женщин и женщин, имеющих несовершеннолетних детей, инвалидов и так далее.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назвал шансы на проведение амнистии к столетию Октябрьской революции невысокими. «Внесли — будем смотреть. Дата, я считаю, не очень такая, что нужно к ней принимать», — сказал Крашенинников (цитата по «РИА Новости»).

Амнистия, приуроченная к годовщине Октябрьской революции, предположительно пройдет в 2017–2018 годах, сообщил РБК руководитель комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе. «Амнистия коснется всех, кроме совершивших тяжкие преступления, прежде всего женщин с детьми, пожилых людей и других наиболее беззащитных социальных групп заключенных», — пояснил РБК Сванидзе.

13 сентября во время проведения у здания Госдумы одиночного пикета в поддержку проведения приуроченной к столетию Октябрьской революции амнистии был задержан (но затем отпущен на свободу) координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Важность проведения амнистии Удальцов, сам вышедший на свободу только в начале августа 2017 года, объяснял необходимостью «расчистки места» в колониях для коррумпированных чиновников.

Весной 2017 года за проведение в России масштабной амнистии выступил Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), предложивший впервые распространить ее не только на уголовные дела, но и на административные правонарушения. В результате счет амнистированных мог бы пойти на миллионы.

«Точная цифра, наверное, сейчас не может быть названа, но это от 3 млн до 6 млн человек, которые привлекались за последнее время к административной ответственности. В отношении этих людей такая амнистия будет гуманным актом, государство откажется от их преследования в административном порядке», — говорил тогда председатель постоянной комиссии по избирательным правам СПЧ Илья Шаблинский.

В последний раз амнистия была проведена в России в 2015 году и была приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ранее «юбилейные» амнистии проводились в России и СССР в 2010-м (к 65-летию Победы), 2006-м (к 100-летию Госдумы), 2005-м (к 60-летию Победы), 2000-м (к 55-летию Победы), 1995-м (к 50-летию Победы), 1987-м (к 70-летию Октябрьской революции), 1985-м (к 40-летию Победы), 1982-м (к 60-летию СССР), 1977-м (к 60-летию Октября), 1967-м (к 50-летию Октября), 1957-м (к 40-летию Октября) и так далее.

Авторы: Евгений Калюков, Егор Губернаторов, Любовь Алтухова.
Теги: Госдума , амнистия , Октябрьская революция
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