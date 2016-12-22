Адвокат сообщил об обысках по 12 адресам у Тельмана Исмаилова

В семье бизнесмена Тельмана Исмаилова проходят масштабные обыски, сообщил его адвокат, предположив, что они могут быть связаны с его братом. Тот был задержан в прошлом году по подозрению в расстреле бизнесменов в Москве

Тельман Исмаилов (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

У бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова проводятся обыски, сообщил в своем Facebook его адвокат Александр Добровинский.

Адвокат сослался на разговор с самим бизнесменом. «Я только что говорил с ним по телефону. Человек в шоке. Что это? Из-за брата?» — написал он. По словам Добровинского, обыски проходят по 12 адресам. «Задействованы десятки человек», — отметил он.​

Сообщение адвоката РБК подтвердил и сам бизнесмен. «С половины шестого утра сегодня у меня обыски по 14 адресам», — сказал Тельман Исмаилов, назвав их «провокацией». «У меня дети, внуки дома. Непонятно, с чем они связаны. Адреса как мои, так и нет. Например, приехали по адресу племянника и по адресу тещи племянника», — сообщил он.

Он затруднился пояснить, сотрудники каких органов проводят обыски. «Я не знаю точно, кто проводит обыски, Следственный комитет или ГСУ [Главное следственное управление СК], они не показывали, кто они и что они», — подчеркнул Исмаилов.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что обыски у Тельмана Исмаилова связаны с делом об убийстве двух предпринимателей в прошлом году, по обвинению в совершении которого арестован его брат. Источник уточнил, что обыски проводят сотрудники центрального аппарата СК.

Брата Тельмана Исмаилова Рафика задержали в ноябре 2016 года по подозрению в расстреле владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брилева в мае того же года. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ, Рафик Исмаилов отказался признавать свою вину.

Как сообщал источник «РИА Новости» в правоохранительных органах, Тельман Исмаилов не фигурирует в деле его брата.

Тельману Исмаилову, контролировавшему группу компаний АСТ, в 2009 году правоохранители предъявили претензии к работе его основного актива — Черкизовского рынка. Рынок был закрыт после обнаруженных там нарушений.

В 2016 году по иску БМ-банка Исмаилов был признан банкротом. В марте 2017 года подмосковный арбитраж своим постановлением начал продажу его собственности.