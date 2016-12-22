Человек погиб при обвале породы на шахте в Коми

На нефтешахте «Яреганефть», входящей в «Лукойл-Коми» при проведении проходческих работ произошел обвал породы в забое, сообщает ГУ МЧС по республике.
Как уточняет источник «РИА Новости» в экстренных службах, в шахте находятся около 110 человек, один из них попал под завал. «Шахта функционирует в штатном режиме», — добавил источник.
Источник «Интерфакса в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС уточняет, что шахтер был поднят на поверхность без признаков жизни. «Никто из остальных шахтеров не заблокирован, все продолжают работу», — добавил источник.
Это не первый обвал на шахте в Коми. 23 июня подобное происшествие произошло в шахте «Интинская» АО «Интауголь» на глубине 320 м в момент демонтажа оборудования из старой выработки. В результате инцидента погиб один человек, двое получили травмы.
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