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Более десяти ТЦ в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за анонимных звонков
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Более десяти ТЦ в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за анонимных звонков
Общество, 13:23
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Более десяти ТЦ в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за анонимных звонков
В Санкт-Петербурге из-за анонимных звонков проводится массовая эвакуация людей из десятков торговых центров города. Вчера в Москве из-за сообщений о заминировании эвакуировали ТЦ, вокзалы и вузы, сегодня — восемь школ
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Из торговых центров Санкт-Петербурга эвакуируют посетителей в связи с анонимными сообщениями о минировании. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, эвакуация проводится в торговых центрах «Галерея», «Стокманн», «Радуга», «Миллер», «Атмосфера», «Монпансье», «Июнь», «Чкаловский», «Космос», «Сенная», «Пик», «Авеню» и «Невский Атриум».

В социальных сетях есть сообщения об эвакуации людей из ТЦ «Питер Радуга», ТЦ «Штрих-Код», и ТЦ «Невский Центр».

Эвакуацию в ТЦ «Невский Центр» (Санкт-Петербург), подтвердил РБК сотрудник ресторана Obed Bufet, расположенного на 5 этаже торгового комплекса. «На месте работают сотрудники полиции», — добавил собеседник.

Владелец магазина «Fantasy» в ТРК «Атмосфера» Анна Чевикбаш подтвердила РБК факт эвакуации посетителей и сотрудников из магазина. «Полчаса назад начали эвакуировали. Полностью эвакуирован ТРК», — пояснила она.

В пресс-службе торгового центра «Авеню» сообщили, что людей в здании ТЦ уже нет. «На месте работают сотрудники полиции», — добавила собеседница РБК.

«Никого не пускают [в ТЦ «Галерея»], причина не ясна, лишь только говорят о том, что был звонок [поступивший в ТЦ]», — сообщила РБК посетительница торгового центра Мария Задубровская.

Также проходит эвакуация в торговом центре Miller, сообщила РБК владелец магазина «ValeRo» Валентина. «Мне позвонили девочки, которые там сегодня работают примерно в 12.30. Они покинули здание», — сказала собеседница РБК.

Эвакуация в ТРК «Пик» началась «примерно в 12 часов», сообщила РБК Анастасия, администратор расположенного на последнем этаже здания ресторана Barashki. По ее словам, на момент публикации заметки она еще не была завершена.

Из торгового центра «Июнь» в Красногвардейском районе Петербурга из-за анонимного сообщения о минировании были эвакуированы 500 человек, сообщили агентству ТАСС в администрации района. «Поступил анонимный звонок о заминировании. Эвакуированы около 500 человек. Все службы на месте», — сказала представитель районной администрации.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

На 13.45 мск в ТЦ «Июнь» вновь был открыт для посетителей, сообщила РБК администратор торгового центра. По ее словам, вход в здание был открыт для посетителей «5 минут назад».

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили РБК, что информация по эвакуации в торговых центрах «уточняется».

Накануне, 13 сентября, после серии сообщений о потенциальной угрозе взрывов, в Москве были эвакуированы почти все крупнейшие торговые центры (ТЦ «Метрополис», «Афимолл», «Щелково», «Город» и др.), а также несколько гостиниц и вокзалов. Анонимные звонки о заложенной бомбе поступили также в ряд столичных вузов — МГМУ им. И.М. Сеченова, Российский экономический университет (РЭУ) им. Плеханова и МГИМО. В правоохранительные органы также поступали сообщения об угрозе взрыва на Красной площади. По различным оценкам, в течение дня в столице были эвакуированы от 15 тыс. до 30 тыс. человек.

Федеральная служба безопасности по факту массовых анонимных звонков о минировании ТЦ, вокзалов и гостиниц возбудила уголовное дело.

Всего за последние три дня эвакуация из-за анонимных звонком объявлялась в 25 городах России. При этом официальной статистики о числе звонков в МЧС нет, сообщили в ведомстве РБК.

Авторы: Наталья Демченко, Любовь Алтухова, Екатерина Костина.
Теги: Санкт-Петербург , торговые центры , эвакуация
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