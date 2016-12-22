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В Китае умерла самая старая в мире большая панда
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В Китае умерла самая старая в мире большая панда
Общество, 12:10
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В Китае умерла самая старая в мире большая панда
Бамбуковая медведица по кличке Баси скончалась в возрасте 37 лет, что соответствует более чем ста годам человеческой жизни
Фото: China Daily CDIC / Reuters

В Исследовательском центре больших панд города Фучжоу скончалась самая старая в мире большая панда по кличке Баси, сообщает китайский телеканал CGTN.

По его данным, Баси, которой в 2017 году исполнилось 37 лет, страдала от почечной недостаточности, цирроза печени и других заболеваний, а потому даже специальной бригаде врачей не удалось продлить ее жизнь.

В четверг, 14 сентября, в Фучжоу прошла церемония прощания с Баси, а ее тело пообещали сохранить, выставив в специально построенном музее.

Видео: CGTN / YouTube

Баси родилась в 1980 году в китайской провинции Сычуань, последней, где большие панды обитают в дикой природе. В 1984 году она была спасена после того, как провалилась под лед замерзшей реки Баси, получила свое имя и была переправлена в питомник в Фучжоу.

В 1987 году Баси стала одной из участниц проводимой КНР политики панда-дипломатии, в рамках которой уникальные черно-белые медведи на некоторое время передавались в зоопарки стран, с которым Китай хотел бы улучшить отношения. Баси провела полгода в зоопарке американского Сан-Диего, после чего вернулась домой, где была выбрана прототипом талисмана прошедших в Пекине XI Азиатских игр и принимала участие в ряде других мероприятий.

Абсолютный рекорд продолжительности жизни больших панд, которые в дикой природе обычно живут около 20 лет, установила панда по имени Дзя Дзя, скончавшаяся в 2016 году в возрасте 38 лет.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Китай , панда
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