Омбудсмен хотела бы применить пистолет против нарушителей прав человека

Татьяна Москалькова призналась, что такое желание возникает у нее при столкновении с несправедливостью, ломающей судьбы людей

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о возникающем у нее желании применить против тех, кто ломает судьбы людей, именной пистолет.

«Иногда желание такое возникает, когда сталкиваешься с несправедливостью, с циничным отношением к правам человека... Но хотелось бы, когда нервы сдают, применить оружие к тем, кто ломает судьбу человека. Ведь сколько у нас, к сожалению, несправедливости», — заявила Москалькова в эфире ГТРК «Дальневосточная».

Омбудсмен пояснила, что в последние пару лет она из пистолета не стреляла, но «навык сохранился».

После назначения Москальковой, много лет прослужившей в органах внутренних дел и дослужившейся до генерал-майора, зампред Центробанка Александр Торшин рассказал Би-би-си, что та «отлично стреляет из пистолета».

«Женщина в теле, карие глаза, глубинное зрение, твердая рука, которую никуда не уводит, — все, что нужно для ближнего боя. Не попадайтесь на мушку, что называется», — говорил Торшин.

Ранее сама Москалькова заявляла в эфире «Эхо Москвы», что имеет наградное огнестрельное оружие, но никогда не носит пистолет с собой.