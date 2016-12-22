СК обвинил замглавы ФСИН в растрате более 160 млн руб.

СКР обвинил замглавы ФСИН в растрате более 160 млн руб. По версии следствия, Олег Коршунов заключил два госконтракта на покупку топлива и продуктов питания по завышенным ценам

Олег Коршунов (Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС)

Следственный комитет России обвинил замглавы ФСИН Олега Коршунова в растрате более 160 млн руб. Об этом говорится на сайте СКР.

Коршунову инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения). По данным следствия, Коршунов, занимая пост замглавы ФСИН, возглавлял контрактную службу по закупке товаров для госнужд. В 2015–2016 годах он организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

«В результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму более 160 млн руб.», — сказано в сообщении СКР.

В четверг, 14 сентября, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения.

СКР возбудил уголовное дело о растрате накануне, однако сумма ущерба и детали не раскрывались «из интересов следствия». РБК со ссылкой на источники сообщил о задержании Коршунова 13 сентября.

Источники РБК сообщали, что Коршунова подозревают в создании преступной схемы, в рамках которой было похищено более 1 млрд руб. Как рассказал РБК проводивший общественное расследование основатель правозащитного проекта «Gulagu.net» Владимир Осечкин, Коршунов с вместе с бывшим руководителем ФГУП «Калужское» ФСИН Андреем Мухетдиновым создали сеть интернет-магазинов в колониях и СИЗО, замкнув все контракты предпринимателей на ФГУП «Калужское». Если ранее 18% от оборота магазина перечислялись в бюджет, то после проведенных изменений отчисления в бюджет прекратились.

Как уточнял РБК соучредитель фонда «Русь сидящая» Алексей Козлов, Олег Коршунов «централизовал практически все финансовые потоки» ФСИН. По данным Козлова, ранее во ФСИН было два разных магазина с «более-менее» конкурентными ценами. «Коршунов это все монополизировал, инициировав создание ФГУП «Калужское», которое стало держать монопольно высокие цены на продукты питания», — сообщал правозащитник.

​Помимо эпизода, связанного с ФГУП «Калужское», у следователей могли возникнуть вопросы к Коршунову в рамках уголовного расследования хищения бюджетных средств при строительстве изолятора «Кресты-2». В июне Счетная палата доложила, что ее проверка выявила ряд нарушений в процессе расходования ФСИН бюджетных средств в 2016 году. В отчете контрольного ведомства отмечалось, что ФСИН «грубо исказила» отчетность об исполнении госконтрактов по «Крестам-2», занизив долг на 768 млн руб.