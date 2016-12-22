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Парк «Зарядье» поменял режим работы из-за вандалов
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Парк «Зарядье» поменял режим работы из-за вандалов
Общество, 09:09
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Парк «Зарядье» поменял режим работы из-за вандалов
Парк «Зарядье» вынужден был изменить режим работы для восстановления поврежденных посетителями растений. За три дня работы парка они вытоптали или вырвали с корнем только высаженные, занесенные в Красную книгу виды
Фото: Олег Яковлев / РБК

Московский ландшафтный парк «Зарядье» меняет режим работы. Это связано с необходимостью срочно восстановить природу, ландшафт и архитектуру объекта, пострадавшие от вандалов и недобросовестных посетителей за первые два дня работы парка. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова директора парка Павла Трехлеба.

По этим данным, с 14 сентября вход на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны будет осуществляться с интервалом в 15 минут. По понедельникам посетители смогут войти в парк с 14:00. 18 сентября в «Зарядье» начнутся восстановительные работы.

Как пояснил Трехлеб, эти ограничения — вынужденная мера, однако они могут помочь распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами парка.

«Ландшафт парка — его основа, без которой «Зарядье» не сможет существовать. И если мы сейчас не позаботимся о зеленых растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут», — сказал Трехлеб.

«Мы уже понимаем, что часть насаждений придется восстанавливать, а ведь была проделана огромная работа по их отбору, заказу, выращиванию и доставке в парк», — добавил директор парка.

Он еще раз призвал посетителей быть более внимательными, беречь природу и объекты парка.

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Накануне вечером, 13 сентября, руководство парка «Зарядье» сообщило, что за неполные первые три дня работы посетители нанесли серьезный ущерб 10 тыс. растений, часть из которых занесена в Красную книгу. Горожане вытоптали их или выкопали для того, чтобы унести с собой.

«Вся зелень еще не прижилась, ее только недавно высадили, поэтому из земли ее быстро выдергивают руками. Это осока и занесенная в Красную книгу Москвы калужница болотная. И наши специалисты, и охрана прилагают все усилия, чтобы остановить вандалов», — рассказал начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин.

По его словам, все растения для парка выращивались по специальному заказу и восстановить их будет нелегко. «У нас безумный ажиотаж, очень много людей. А растения уничтожают за секунды. В ближайшее время начнем восстанавливать газоны и северный ландшафт. Но сделать это будет нелегко», — добавил Сафиуллин.

Ранее стало известно, что неизвестные повредили часть стеклянного купола парка, который был сконструирован по специальной технологии. На его восстановление тоже понадобятся время и деньги, отмечали в компании «Мосинжпроект», которая занималась строительством объекта. Как пояснили тогда в мэрии Москвы, трещина на куполе появилась «не из-за того, что по нему прошлись или попрыгали», поскольку «материал выдерживает до 300 кг». Там подчеркнули, что «это явно произошло от удара каким-то предметом».

Парк «Зарядье» был открыт в Москве в День города, 9 сентября. На открытии присутствовал президент Владимир Путин. Он приехал в парк за рулем гольф-кара с Красной площади. Посмотрев на макет парка, он спросил у мэра Сергея Собянина, как долго шло строительство парка. Собянин ответил, что два года. По данным столичных властей, строительство парка обошлось бюджету Москвы в 14 млрд руб.

Парк «Зарядье» был построен на месте снесенной гостиницы «Россия» — такую идею в 2012 году предложил сам российский президент. Пространство парка разделено на четыре ландшафтных зоны: смешанный лес, северный ландшафт, степь и заливные луга. Общая площадь парка составляет 10,2 Га, он стал первым парком за последние 70 лет, который появится в историческом центре Москвы.


 

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Москва , вандалы , парк «Зарядье» , Павел Трехлеб
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