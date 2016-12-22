Орудие убийства Троцкого покажут публике впервые за 78 лет

Ледоруб, которым был убит Лев Троцкий, выставят в Международном музее шпионажа в Вашингтоне. Орудие убийства пропадало дважды, первый раз его показали на пресс-конференции после убийства в 1940 году

Ледоруб, которым был убит Троцкий на пресс-конференции в Мехико (Фото: AP Photo / AP)

Международный музей шпионажа в Вашингтоне в следующем году представит публике новый экспонат — ледоруб, которым в 1940 году в Мехико был убит Лев Троцкий, сообщает The Gardian. Вместе с ледорубом публике представят тысячи других предметов, которые ранее были недоступны.

Впервые ледоруб, которым был убит Троцкий, был продемонстрирован на пресс-конференции в Мехико в 1940 году после убийства. Затем он в течение нескольких лет хранился в комнате свидетельских показаний до тех пор, пока его не забрал полицейский Альфредо Салас. Он объяснил это тем, что хочет сохранить данное орудие убийства для потомков.

Позднее Салас передал ледоруб своей дочери Ане Алисии, которая хранила его в течение 40 лет под кроватью. В 2005 женщина решила его продать. «Я ищу финансовую выгоду. Думаю, что этот предмет как историческая ценность должен что-то стоить», — говорила она тогда в беседе с The Guardian. В этой связи она отклонила предложение внука Троцкого Эстебана Волкова, который просил ее безвозмездно передать предмет Дом-музею Троцкого в Мехико.

В итоге женщина продала ледоруб частному коллекционеру из США Кейту Мелтону — одному из учредителей Международного музея шпионажа. Информацию о том, во сколько обошелся ему ледоруб, коллекционер не раскрывает.

Лев Троцкий умер 21 августа 1940 года от удара ледорубом по затылку. Удар нанес агент советских спецслужб Рамон Меркадер.