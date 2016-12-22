Лучшим фильмом на «Кинотавре» признали «Аритмию» Бориса Хлебникова
Общество, 20:30
0
Лучшим фильмом на «Кинотавре» признали «Аритмию» Бориса Хлебникова
В Сочи вручили призы кинофестиваля «Кинотавр». Лучшим фильмом стала картина Бориса Хлебникова «Аритмия»
Главный приз Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина Бориса Хлебникова «Аритмия». Церемония закрытия фестиваля прошла вечером 14 июня в Зимнем театре в Сочи.
Лучшим режиссером жюри признало Резо Гигинеишвили за фильм «Заложники».