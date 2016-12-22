Путин наградил орденами Наталью Варлей и замгенпрокурора

«Кавказская пленница» удостоилась награды за «большой вклад в развитие отечественной культуры», а Владимир Малиновский — за «заслуги в укреплении законности»

Наталья Варлей (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о награждении государственными наградами. Документ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с указом, ордена Почета за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства», а также «многолетнюю плодотворную деятельность» удостоилась артистка Наталья Варлей, прославившаяся исполнением главной роли в фильме «Кавказская пленница».

Тем же указом ордена Дружбы удостоены исполнительница главной роли в фильме «Разные судьбы», а ныне актриса театра «Балтийский дом» Татьяна Пилецкая и заведующий музеем «Якутская политическая ссылка» Николай Попов.

Высоких наград удостоен и целый ряд представителей правоохранительных органов. Так, Эдуард Кабурнеев, назначенный в марте 2017 года руководителем главного следственного управления Следственного комитета РФ, за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга», награжден орденом Мужества. До весны 2017 годы Кабурнеев занимал пост главы следственного управления СК по Дагестану.

Заместитель генпрокурора Владимир Малиновский, участвовавший в спорах с СКР по поводу дела владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика (неоднократно требовал от главы СКР закрыть возбужденное против бизнесмена уголовное дело) за «заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и интересов граждан» награжден орденом Почета.

Кроме того, орден Александра Невского за большой вклад в реализацию международных инвестиционных проектов и социально-экономическое развитии» России получил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Орденов, медалей и почетных званий удостоились также губернатор Оренбургской области Юрий Берг, прокурор республики Марий Эл Сергей Рюмшин, заместители главы Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, Алексей Оверчук, Андрей Батуркин и Сергей Аракелов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, ректор Уральского университета имени Ельцина Виктор Кокшаров и ряд других лиц.