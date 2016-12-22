Верховный суд вернул коллекционеру изъятую ФСБ картину «Христос во гробе»

Верховный суд постановил вернуть конфискованную картину владельцам — коллекционерам из Германии Ирине и Александру Певзнерам. В 2003 году в России полотно было арестовано, а его владельцы обвинены в контрабанде

Демонстрация картины Карла Брюллова «Христос во гробе» (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Президиум Верховного суда (ВС) России постановил вернуть конфискованную картину Карла Брюллова «Христос во гробе» ее владельцу — коллекционеру из Германии Александру Певзнеру, которого ранее обвиняли в контрабанде. Об этом РБК заявили в пресс-службе суда.



«Сегодня президиум Верховного суда вынес постановление об отмене предыдущего решения судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда и по сути о возврате картины Александру и Ирине Певзнер. Картина должна быть возвращена Певзнерам. Вопрос закрыт», — заявил РБК адвокат Певзнера Максим Крупский. Он подчеркнул, что по этому решению суда картина должна быть возвращена его подзащитному сегодня же.



В марте Александр и Ирина Певзнер направили ходатайство председателю ВС Вячеславу Лебедеву с просьбой вернуть конфискованную у них картину.



В 2003 году Певзнер привез из Германии полотно Брюллова, чтобы отправить его в Русский музей на экспертизу, которая должна была подтвердить авторство и подлинность произведения искусства. Но ФСБ изъяло у него него картину. Случившееся объяснили это тем, что владелец неправильно заполнил таможенные декларации при пересечении границы с Россией. В отношении Певзнера тогда было возбуждено уголовное дело о контрабанде, однако доказать его вину в суде не удалось, и в 2013 году преследование коллекционера прекратилось по окончанию срока давности.



Через год после этого Леноблсуд принял решение о необходимости возвратить картину супругам Певзнерам, однако в 2016 году ​Генпрокуратура при поддержке зампреда ВС по уголовным делам Владимира Давыдова обжаловала это решение в коллегии ВС. Картину признали «орудием преступления» и конфисковали в пользу Русского музея. При этом Конституционный суд не согласился с таким решением из-за отсутствия обвинительного приговора и постановил дело пересмотреть.