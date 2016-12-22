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В российских поликлиниках недосчитались почти 30% терапевтов
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В российских поликлиниках недосчитались почти 30% терапевтов
Общество, 17:34
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В российских поликлиниках недосчитались почти 30% терапевтов
Участковых терапевтов в поликлиниках России работает на 27% меньше, чем на них выделено ставок, подсчитали в фонде «Здоровье» на основе данных Росстата. Этот фактор, а также множество бумажной работы, которой занимаются врачи, делают медицинскую помощь малодоступной для населения, полагают эксперты

В российских поликлиниках не хватает 27% участковых терапевтов, 18% педиатров и 28% врачей общей практики (это терапевты, также владеющие навыками профильных специалистов). Такие подсчеты приводит фонд «Здоровье», основываясь на закрытых данных Росстата о количестве врачей различных специальностей в России (материалы ведомства есть в распоряжении РБК). Эксперты фонда полагают, что эти цифры свидетельствуют о недоступности медицинской помощи для населения.

В своем исследовании специалисты «Здоровья» сравнили число ставок и количество медиков, которые работают по этому профилю. Например, к концу 2016 года в России было 47,8 тыс. ставок терапевтов и лишь 34,9 тыс. работающих участковыми специалистов, то есть 73% от числа ставок.

Ставок педиатров на конец 2016 года было 31,4 тыс., а прием вели 25,8 тыс. детских врачей. Ставок врачей общей практики было 13 тыс., их занимали 9,3 тыс. специалистов. «Общий дефицит терапевтов, врачей общей практики и педиатров составляет как минимум 22,2 тыс. человек. Это очень много, учитывая, что поликлиники и офисы врачей общей практики [распространены в небольших населенных пунктах] должны принимать на себя до 70% нагрузки всей системы здравоохранения», — отметил в разговоре с РБК директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов

Эти выводы он подтвердил примерами из наблюдений фонда, сделанных во время поездок по регионам. «В детской городской поликлинике № 1 города Тверь на три участка работает один педиатр, а в поликлинике Псково-Печерской центральной районной больницы один терапевт обслуживает целых пять участков», — подчеркнул он. Отдельно в фонде заметили, что ситуация с обеспечением кадрами в конце 2016 года стала хуже, чем была в 2015 году. Тогда дефицит терапевтов и врачей общей практики составлял 26%, а педиатров — 17%. За 2015-2016 годы их общее число сократилось на 888 человек.

Нельзя говорить об однозначном ухудшении ситуации, возражает директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович. Например, благодаря действиям Минздрава, почти на 3% выросло количество врачей, работающих в деревнях.

Формулировка «дефицит врачей» не подходит к показателям, полученным фондом «Здоровье», полагает первый проректор ВШЭ, эксперт ЦСР Лев Якобсон. «Эти цифры указывают на высокий процент совмещения [когда врачи работают больше, чем на одну ставку]. Это важно, но это не единственный показатель, на который надо ориентироваться», — заметил он. По его мнению, прежде всего, врачей необходимо избавить от непрофильной работы — заполнения огромного количества документации и выполнения функций медсестер. «Очень многое зависит от уровня подготовки врачей и технической оснащенности медицинских учреждений. Нельзя ориентироваться только на количество врачей и делать выводы о доступности и качестве медпомощи», — уверен Якобсон.

​Осенью 2016 года министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что через два-три года дефицит будет ликвидирован. «Только за прошлый год мы нарастили количество врачей [всех специальностей] на 1 тыс., а программа «Земский доктор» [привлечение на выгодных финансовых условиях врачей в сельскую местность] нам помогла с 2012 года привлечь 19 тыс. молодых специалистов на селе», — заявила она. Скворцова уточнила, что 54% выпускников 2017 года — это студенты целевых программ, которые после завершения обучения пойдут на места терапевтов, педиатров и врачей общей практики. На момент подготовки текста Минздрав не ответил на запрос РБК.

Автор: Полина Звездина
Теги: здравоохранение , Росстат , поликлиники , Врачи , фонд «Здоровье»
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