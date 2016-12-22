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Информационное бюро НАТО в Москве закидали дымовыми шашками
Общество, 19:19
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Информационное бюро НАТО в Москве закидали дымовыми шашками
Здание информационного бюро НАТО в Москве было атаковано активистами «Другой России». Таким образом они потребовали вывести силы НАТО из Европы
Дымовые шашки. 29 октбря 2016 года (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

В центре Москвы активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» забросали дымовыми шашками здание информационного бюро НАТО на улице Мытная, сообщил РБК сопредседатель партии Александр Аверин.

Как пояснил Аверин, таким образом партия потребовала вывести базы НАТО из Европы. «Европа — это дело самих европейцев, а НАТО, лидером которого является США, — агрессивный военный блок», — сказал он РБК.

На странице «Другой России» в социальной сети «ВКонтакте» уточняется, что бюро НАТО было атаковано в пятницу около 16:00. «Территория представительства была закидана дымовыми шашками, были разбросаны листовки с требованием вывода американских баз, американских войск и систем ПРО из Европы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК подтвердили информацию об инциденте. Там отметили, что неизвестные бросили несколько дымовых шашек на парковке у одного из зданий на Мытной улице. Пострадавших в результате инцидента нет, отметили в ведомстве.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по задержанию злоумышленников», — сказали в полиции.

Основанный в 1949 году военно-политический блок «Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра», или НАТО, объединяет большинство стран Европы, США и Канаду.

Авторы: Мария Бондаренко, Илья Немченко.
Теги: Москва , НАТО , «Другая Россия»
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