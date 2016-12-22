Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,93 57,46 EUR Нал. 68,55 67,96 USD Бирж. 57,59 -0,11 EUR Бирж. 68,12 -0,11 USD ЦБ. 57,69 -0,23 EUR ЦБ. 68,45 -0,06 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5666,20 +222,20 ММВБ 2097,89 +0,14% РТС 1147,64 +0,32% Brent 57,29 +1,58% DJIA 22841,01 -0,14% Nasdaq 6591,51 -0,18% FTSE 7526,00 -0,40%
В Башкирии автомобиль врезался в группу детей
Лента новостей
Совладелец «ВИМ-Авиа» заложила 5% авиакомпании банку «Зенит» 11:01, Бизнес Неизвестный открыл стрельбу на автостоянке у ТЦ «Авиапарк» в Москве 10:45, Общество Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах 10:43, Общество Шарапова вышла в полуфинал турнира в Китае 10:43, Спорт Вице-президент Samsung ушел в отставку на фоне «беспрецедентного кризиса» 10:37, Бизнес X5 Retail Group продаст сеть «Перекресток Экспресс» 10:15, Бизнес Помощник Путина рассказал о переговорах с Саудовской Аравией по С-400 10:11, Политика Белый дом отказался от выплаты субсидий страховым компаниям по Obamacare 10:08, Общество Главу Amazon Studios отстранили после обвинений в домогательствах 09:54, Общество ЦБ отозвал лицензию на страхование по ОСАГО у «Уралсиба» 09:35, Финансы СКР проведет проверку из-за севшего на мель в ХМАО теплохода 09:06, Общество Дошли до палки: кто заразил Москву скандинавской ходьбой 09:00, Свое дело Эрдоган заявил о переговорах с Россией по покупке ЗРК С-500 08:37, Политика ФСБ полгода прослушивала разговоры сотрудников Роскомнадзора 08:18, Общество Захарова ответила на обвинения в использовании покемонов против США 08:08, Политика Умные столы и капсулы: в Москве открыли Центральный дом предпринимателя 07:56, Недвижимость  Минобороны предупредило об угрозе ПРО США для космической безопасности 07:51, Политика Мэрия рассказала о планах благоустройства после 2018 года 07:00, Общество Постпред США при НАТО назвала главную проблему покупки Турцией С-400 06:52, Политика Gett заподозрил «Яндекс.Такси» в слежке за содержимым телефонов клиентов 06:05, Бизнес В Калифорнии жертвами лесных пожаров стали 31 человек 05:59, Общество Счетная палата признала недостоверным план Минфина по сбору дивидендов 05:27, Экономика Россия перебросила в Казахстан военную авиацию 05:24, Политика В США россиянку обвинили в похищении собственной дочери 04:49, Общество СNN обвинил Россию во вмешательстве в политику через Pokemon Go 04:31, Политика Недокуренную сигару Черчилля продали на аукционе за более $12 тыс. 04:03, Общество СМИ назвали инициатора запуска 100 политических Telegram-каналов 03:48, Политика В США третий ретейлер отказался от продукции «Лаборатории Касперского» 03:34, Бизнес
В Башкирии автомобиль врезался в группу детей
Общество, 11:16
0
В Башкирии автомобиль врезался в группу детей
В Башкирии легковой автомобиль врезался в группу детей, которые возвращались с экскурсией. В результате инцидента есть пострадавшие
Архив (Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС)

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики, в Туймазинском районе легковой автомобиль наехал на группу из 12 детей, которые с учителем возвращались с экскурсии. В результате инцидента четыре ребенка пострадали.

Дети были госпитализированы в Туймазинскую центральную районную больницу, сообщили РБК в приемном покое больницы. «После транспортной аварии поступили дети в травматологическое отделение», — сказал собеседник.

Информацию о ДТП подтвердила пресс-служба регионального МЧС. По ее данным, авария произошла на автодороге Московка — Туймазы. При этом спасатели не уточнили число пострадавших и не указали, что автомобиль наехал на группу школьников. Причины аварии уточняются. 

Авторы: Артем Филипенок, Любовь Алтухова.
Теги: МЧС , авария , Башкирия
Главное
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах Общество
Материалы по теме
В Москве в результате ДТП с пьяным водителем пострадали пять человек Общество
Шесть человек пострадали в ДТП в Иркутской области Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку