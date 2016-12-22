В Башкирии автомобиль врезался в группу детей

В Башкирии легковой автомобиль врезался в группу детей, которые возвращались с экскурсией. В результате инцидента есть пострадавшие

Архив (Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС)

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики, в Туймазинском районе легковой автомобиль наехал на группу из 12 детей, которые с учителем возвращались с экскурсии. В результате инцидента четыре ребенка пострадали.

Дети были госпитализированы в Туймазинскую центральную районную больницу, сообщили РБК в приемном покое больницы. «После транспортной аварии поступили дети в травматологическое отделение», — сказал собеседник.

Информацию о ДТП подтвердила пресс-служба регионального МЧС. По ее данным, авария произошла на автодороге Московка — Туймазы. При этом спасатели не уточнили число пострадавших и не указали, что автомобиль наехал на группу школьников. Причины аварии уточняются.