Поклонская потребовала отозвать прокатное удостоверение у «Матильды»

Минкультуры необходимо пересмотреть вопрос о выдаче прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя «Матильда» и запретить показывать фильм в кинотеатрах. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, передает «Интерфакс».
По ее словам, удостоверение на прокат этого фильма было выдано «слишком быстро, в течение суток», Минкультуры, подчеркнула она, не поинтересовалось мнением Общественного совета, и до его ознакомления с картиной выпустило свое решение. «Я думаю, что этот вопрос не является невозвратным. К нему можно возвратиться. Есть процедура отзыва прокатного удостоверения», — отметила Поклонская.
Депутат пояснила, что прокатное удостоверение необходимо отозвать из-за негативной реакции, которая, по ее словам, последовала в обществе на эту картину. «То, что мы сегодня наблюдаем, это проявления каких-то радикальных высказываний, экстремизма, преступлений, правонарушений. Это, конечно, является основанием для того, чтобы пересмотреть принятое решение», — полагает депутат.
В это же время председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента не будет обсуждать ситуацию, сложившуюся вокруг фильма, а также не будет давать соответствующее поручение профильному комитету по культуре. По его словам, показ фильма является вопросом мировоззрения. «Это не время ЦК КПСС, когда обсуждались эти вопросы. Мы живем в цивилизованной стране, и если у нас главный вопрос — это отношение к фильму, значит, все остальные вопросы у нас уже решены», — сказал он.
Художественный фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны российских кинотеатров 26 октября. Картина рассказывает о добрачных отношениях последнего российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. В Минкультуры фильму выдали прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Глава ведомства Владимир Мединский обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием обеспечить порядок во время показа «Матильды», следует из письма, которое поступило в «РИА Новости».
Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.
О чем кино
История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.
Протесты
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.
Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».
Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.