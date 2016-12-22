Поклонская потребовала отозвать прокатное удостоверение у «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала рассмотреть вопрос об отзыве прокатного удостоверения у фильма Алексея Учителя «Матильда». По ее словам, эту процедуру необходимо провести в связи с «негативной реакцией в обществе»

Наталья Поклонская (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Минкультуры необходимо пересмотреть вопрос о выдаче прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя «Матильда» и запретить показывать фильм в кинотеатрах. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, передает «Интерфакс».

​По ее словам, удостоверение на прокат этого фильма было выдано «слишком быстро, в течение суток», Минкультуры, подчеркнула она, не поинтересовалось мнением Общественного совета, и до его ознакомления с картиной выпустило свое решение. «Я думаю, что этот вопрос не является невозвратным. К нему можно возвратиться. Есть процедура отзыва прокатного удостоверения», — отметила Поклонская.

Депутат пояснила, что прокатное удостоверение необходимо отозвать из-за негативной реакции, которая, по ее словам, последовала в обществе на эту картину. «То, что мы сегодня наблюдаем, это проявления каких-то радикальных высказываний, экстремизма, преступлений, правонарушений. Это, конечно, является основанием для того, чтобы пересмотреть принятое решение», — полагает депутат.

В это же время председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента не будет обсуждать ситуацию, сложившуюся вокруг фильма, а также не будет давать соответствующее поручение профильному комитету по культуре. По его словам, показ фильма является вопросом мировоззрения. «Это не время ЦК КПСС, когда обсуждались эти вопросы. Мы живем в цивилизованной стране, и если у нас главный вопрос — это отношение к фильму, значит, все остальные вопросы у нас уже решены», — сказал он.

Художественный фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны российских кинотеатров 26 октября. Картина рассказывает о добрачных отношениях последнего российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. В Минкультуры фильму выдали прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Глава ведомства Владимир Мединский обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием обеспечить порядок во время показа «Матильды», следует из письма, которое поступило в «РИА Новости».