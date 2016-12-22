В Москве после звонков о минировании эвакуировали четыре ТЦ и два вокзала

Власти столицы получили более 20 звонков о минировании вокзалов и аэропортов, в ряде торговых центров объявили эвакуацию. Поступила и угроза взрыва на Красной площади

В экстренные службы Москвы поступило более 20 звонков с угрозами взрыва, рассказал ТАСС источник в экстренных службах столицы. В столице «минируют» вокзалы, вузы и торговые комплексы, среди прочего. По данным осведомленного источника агентства «Интерфакс», сообщения о минировании продолжают поступать. Собеседник агентства отметил, что «с учетом волны подобных звонков в регионах, у правоохранителей есть все основания полагать, что данные звонки являются ложными».

В правоохранительные органы поступило сообщение об угрозе взрыва на Красной площади, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомого с ситуацией источника. Власти проверяют эту информацию, сказал собеседник агентства. «В числе анонимных звонков, поступающих в столичные органы правопорядка, был звонок об угрозе взрыва на Красной площади», — заявил он.

Торговые центры

В «Афимолл Сити» объявили эвакуацию. Посетитель центра Наталья Рассказова сообщила РБК, что тревогу объявили в 16:10. «​Пожарные сработали оперативно, вскоре в небе появились вертолеты. По слаженности работ спасателей все подумали, что это учебная тревога. К тому же не было никакого дыма либо возгораний. Все посетители выходили через один выход, но никакой давки не было. Мне показалось, что здание покинуло около двух тысяч человек», — добавила она. В отделе доставки кафе «Три правила», расположенном в ТЦ, подтвердили информацию об эвакуации.

Другой посетитель торгового центра, Дмитрий Захаров, также сообщил, что сигнал об эвакуации посетители услышали около 16:00. По его словам, людей в торговом центре было «как обычно». «Пока выводили людей, то никто не торопился, некоторые доедали свои обеды. На выходе уже стояло куча служебных машин: полицейских, пожарных и скорых. Сейчас все стоят и ждут. Дыма нет, огня тоже», — рассказал РБК Захаров.

Эвакуацию провели и в торговом центре «Щелково», сообщил РБК очевидец Павел Филиппов. Это произошло примерно в 15:45. По словам Филиппова, люди без паники покинули здание. «Нам сказали, что по техническим причинам торговый центр сейчас закрывается. Полиция, пожарные, МЧС и скорая помощь уже были на месте. Сейчас все посетители стоят на месте», — рассказал РБК Филиппов.

В соцсетях также сообщали об эвакуации в ТЦ «Метрополис». На фотографиях в Instagram видно пожарный расчет у входа в торговый центр.

https://www.instagram.com/p/BY-1ZJbBYkS/?taken-at=151576

https://www.instagram.com/p/BY-4UOFn2Qs/?taken-at=151576

«В «Метрополисе» эвакуация началась в 15:00. Было не очень много посетителей, поэтому вывели всех достаточно оперативно. На выходе я видел только полицейских», — рассказал РБК очевидец Евгений Володин

В Twitter появились сообщения о пожарной тревоге в ТЦ «Ашан Сити» на Шереметьевской улице

Власти, рассказал источник ТАСС в экстренных службах, также проверяют информацию об угрозе взрыва в ТЦ «Город».

Транспорт

Анонимный звонок с «угрозами безопасности пассажиров» поступил в аэропорт Шереметьево, передало агентство «Интерфакс» со ссылкой на источника в экстренных службах, в аэропорту пришлось усилить меры безопасности. В частности, на входе организован дополнительный досмотр, а патрулирование внутри здания усилено кинологами с собаками.

«Тем не менее, оценив уровень угрозы, было принято решение эвакуацию терминала не проводить», — добавил собеседник агентства.

Эвакуация прошла на двух вокзалах столицы, сказали РБК в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД. По словам собеседника, на Казанском вокзале эвакуация началась после того, как в полицию в 15:00 поступил звонок от неизвестного, который сообщил о минировании вокзала. «Были эвакуированы залы ожидания №2, №1 и №9, полиция проводит обследование на месте», — рассказали РБК в пресс-службе. Кроме того, по словам собеседника, на Киевском вокзале эвакуировали один зал ожидания после того, как в 15:30 поступил анонимный звонок охраннику ТЦ «Европейский» о минировании торгового центра. Сообщения о предполагаемом минировании двух вокзалов не помешало движению поездов и оказанию услуг пассажирам, сказали в пресс-службе. Также собеседник уточнил, что на других вокзалах эвакуация не проводилась и звонки не поступали.

ТАСС со ссылкой на источник также передавал об эвакуации Ленинградского вокзала.

Вузы

В МГМУ им. И.М.Сеченова поступил анонимный звонков о заложенной бомбе, сообщил РБК начальник управления по стратегическим коммуникациям и информационной политике университета Борис Давыдов. «Около трех часов дня к нам в колл-центр поступил анонимный звонок о том, что заложена бомба в здании на Трубецкой 8. Сразу сработала система оповещения, людей эвакуировали. Сейчас работают спецслужбы», — пояснил Давыдов.

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