Ликсутов назвал автомобиль худшей инвестицией для москвича

Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов назвал покупку личного автомобиля в Москве плохой инвестицией. По его словам, горожане пользуются машиной всего 7% времени, а платят за ее обслуживание в полном объеме

Максим Ликсутов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов назвал покупку личного автомобиля в столице худшей инвестицией, об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Вы платите за страховку, платите за техническое обслуживание. Хуже инвестиции, как в личную машину, сложно представить», — заявил он.

По словам Ликсутова, москвичи пользуются личным автомобилем всего 7% времени, однако платят за его обслуживание столько же, сколько бы они платили, используя его гораздо чаще.

«Вам принадлежит машина 24 на семь, 365 дней в году, пользуетесь вы всего ей за рулем 7% времени. Остальное время машина стоит. В год вы пользуетесь, исходя из этой логики, три недели, наверное. Ну допустим, месяц. Остальное — 11 месяцев — машина у вас стоит, теряет деньги», — пояснил заммэра.

Он добавил, что именно поэтому столичный парк такси с начала года существенно увеличился. «Число такси продолжает увеличиваться на дорогах Москвы. В этом году мы ожидаем до 20 тыс. новых автомобилей. Если на начало года в среднем в день 600 тыс. поездок делалось, то сейчас, на начало сентября, — 715 тыс. поездок в день на автомобилях в Москве», — сказал Ликсутов, отметив, что сервис каршеринга также продолжает расти.

«На сегодняшний день это три тысячи автомобилей, которые доступны в постоянном режиме для тех, кто имеет водительские права и кредитную карту. До конца года мы рассчитываем, что примерно еще две тысячи машин компаниями каршеринга будут куплены», — рассказал чиновник.

Он добавил, что считает московский парк аренды автомобилей одним из самых дешевых и динамично развивающихся в мире.

По данным департамента транспорта Москвы, в 2016 году суточное количество клиентов такси превысило 582 тыс. человек, это в 2,2 раза больше, чем в 2015 году, когда этот показатель составлял 260 тыс. человек. Общий пассажиропоток в такси в 2016 году составил 212 млн человек. По данным департамента, время подачи машины не сократилось по сравнению с предыдущим годом, оставшись в пределах семи минут, но это и так «один из лучших показателей в мире». В департаменте тогда пояснили, что такой результат связан с ростом числа легковых такси в городе и разнообразием способов заказа.