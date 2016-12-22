Российский паспорт проиграл китайскому в рейтинге гражданств мира

В составляемом компанией Henley & Partners рейтинге гражданств Россия заняла 63-е место, опустившись по сравнению с прошлым годом на три позиции

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

В рейтинге гражданств мира за 2016 год Россия опустилась на 63-е место, проиграв Китаю, с которым годом ранее делила 60-е место, следует из сообщения Henley & Partners. Однако, по словам управляющего партнера Henley & Partners Switzerland AG Екатерины Мавренковой, это не говорит об ухудшении качества российского гражданства.

«Отдельные показатели России за год как раз улучшились. Например, безвизовые возможности для краткосрочных путешествий. Просто некоторые участники рынка показали лучшую динамику», — пояснила Мавренкова.

Основными показателями, по которым рассчитывается ценность паспорта той или иной страны мира, составители рейтинга Quality of Nationality Index называют масштабы экономики стран и уровень развития человеческого потенциала, возможности кратковременных безвизовых поездок и безвизового проживания и работы за границей и некоторые другие показатели.

«У граждан России по-прежнему наибольшие возможности для свободного перемещения по миру среди всех стран СНГ. В 2016 году для посещения без визы или с визой по прибытии россиянам было доступно 106 стран и территорий, это на шесть больше, чем в 2015 году», — отмечает Мавренкова.

Опустившись на 63-е место в рейтинге, Россия тем не менее осталась в «зеленой группе» стран, гражданства которых эксперты Henley & Partners оценивают как обладающие высоким качеством. В эту же группу вошла по итогам 2016 года и Молдавия, которой не помешала даже потеря трех позиций в рейтинге (с 77-го опустилась на 80-е).

Остальные бывшие республики СССР (за исключением входящих в состав ЕС Литвы, Латвии и Эстонии) остались в группе стран со средним качеством гражданства. Казахстан в рейтинге 2016 года занял 85-е место (опустился на две позиции), Белоруссия — 88-е (потеряла шесть позиций), Армения — 97-е (поднялась на 13 позиций), Украина — 99-е (потеряла 12 позиций), Грузия — 104-е (опустилась на одну позицию), Азербайджан — 107-е (сохранил место в рейтинге), Киргизия — 110-е (было 119-е), Узбекистан — 116-е (потерял пять позиций), а Таджикистан — 121 (было 116-е).

Первое место в рейтинге за 2016 год, как и в пяти предыдущих, заняла Германия. Второе место разделили Дания и Франция. Кроме того, в пятерку лидеров вошли Исландия, Швеция и Норвегия

«В целом десятка лидеров существенно не изменилась с прошлого года. Из нее выбыли Ирландия и Бельгия, на смену которым пришли Испания и Италия. Замыкают список Центрально-Африканская Республика и Афганистан», — говорится в сообщении Henley & Partners.