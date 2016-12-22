В колонии скончался организатор убийства Анны Политковской

В колонии умер Лом-Али Гайтукаев, которого суд признал организатором убийства журналистки Анны Политковской. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, информацию подтвердила РБК руководитель пресс-службы УФСИН РФ по Вологодской области Екатерина Автушко.

«Да, это действительно так. У него было тяжелое хроническое заболевание. Долгое время он проходил лечение, так как был болен», — пояснила Автушко.

Адвокат Гайтукаева Татьяна Окушко не смогла подтвердить информацию о его смерти. «Я официально данные эти не получала», — сказала она в разговоре с РБК.

Анну Политковскую, журналистку «Новой газеты», убили 7 октября 2006 года в подъезде дома в Москве. Убийца расстрелял ее, когда женщина зашла в лифт. Основной причиной случившегося следователи считали профессиональную деятельность журналистки. Заказчик преступления за 10,5 лет так и не найден.

Следствие считает Лом-Али Гайтукаева организатором убийства. Из материалов дела следует, что именно он получил заказ на убийство обозревателя «Новой». Для осуществления планов он привлек своего знакомого начальника оперативно-поискового управления) ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова. Его подчиненные собрали информацию о местожительстве Политковской и другие сведения.​