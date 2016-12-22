Правозащитники попросили ФСБ раскрыть соглашения с другими разведками

Правозащитники обратились к правительствам восьми стран с просьбой раскрыть информацию о том, какими сведениями обмениваются разведслужбы. В России запрос подготовили международная группа «Агора» и издание «Медиазона»

Вид на здание ФСБ РФ (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Международная сеть организаций за гражданские свободы (INCLO), в которую входят ведущие мировые правозащитные объединения, в том числе и группа «Агора», обратилась к правительствам восьми стран с просьбой раскрыть информацию о том, какие соглашения об обмене информацией заключены между разведслужбами стран. Эти соглашения позволяют обойти внутренние ограничения, перенаправляя оперативные данные в транснациональную разведывательную сеть, говорится в пресс-релизе INCLO, который поступил в редакцию РБК.

Запросы направлены в правительства Аргентины, Канады, Венгрии, Ирландии, Южной Африки, Великобритании и США. В России запрос составило издание «Медиазона» — партнер правозащитников из «Агоры». Документ передан в Министерство иностранных дел, Федеральную службу безопасности и Министерство внутренних дел. «Российская Федерация прикладывает значительные усилия для поддержания и продвижения международного сотрудничества, включающего в себя обмен информацией в сфере противодействия киберпреступности и обеспечения информационной безопасности», — указано в письме, копия которого есть в распоряжении РБК.

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов отмечает, что «в открытом доступе практически отсутствует информация о конкретных действиях, предпринимаемых российскими правоохранительными органами в данной сфере». В этой связи он попросил ведомства сообщить, какие соглашения в сфере борьбы с киберпреступностью Россия заключила на межведомственном, межправительственном и межгосударственном уровнях. Также Смирнов попросил предоставить тексты этих соглашений и ответить на несколько вопросов.

«При каких обстоятельствах Россия может передавать иностранным государствам информацию, связанную с оперативно-разыскной деятельностью при расследовании киберпреступлений? Существуют ли какие-либо ограничения на передачу иностранным государствам информации, связанной с оперативно-разыскной деятельностью при расследовании киберпреступлений?» — указано в запросе. Кроме того, «Медиазона» спросила у ведомств, при каких обстоятельствах Россия может запрашивать у иностранных государств информацию, связанную с оперативно-разыскной деятельностью при расследовании киберпреступлений, какова процедура запроса информации и ее предоставления и как защищаются интересы российских граждан.

«Мы осознаем, что обмен информацией, касающейся оперативно-разыскной деятельности, является очень чувствительной темой, которая может затрагивать и непубличные сферы. Ничто в настоящем запросе не должно трактоваться как попытка получить доступ к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну. Однако, если в предоставлении информации по настоящему запросу нам будет отказано по этим основаниям, мы также просим привести в ответе конкретные обстоятельства, подтверждающие, что запрошенная информация представляет собой государственную тайну», — резюмируется в запросе.

«Агора» стала членом INCLO в марте 2016 года: «INCLO — это сеть влиятельных национальных правозащитных организаций, работающих для продвижения основных прав и свобод человека. Она занимается поддержкой партнерских организаций, работающих в своих странах, а также сотрудничающих на двухсторонней и многосторонней основе». В состав INCLO входят, например, Американский союз защиты гражданских свобод, Канадская ассоциация гражданских свобод и Human Rights Law Network.​